新疆爆疫 黃金周遊客滯留伊犁州 飛機火車公路全停 多地疾控部門促主動報備

據新疆衛健委官網消息，伊犁州霍爾果斯市周日在3天1次的常規全民核酸檢測中，發現兩人核酸檢測結果呈陽性，經診斷均為隱形患者。霍爾果斯已對重點區域實施封閉式管理。目前伊犁州公路、鐵路、飛機全面暫停，遊客暫時限制離開，並按相關要求，就地安置隔離，接受核酸檢測。當地防疫部門當天緊急排查密切接觸者192人，全市範圍第二輪核酸檢測等工作正在進行。

患者為母女 上月成都蘭州赴伊寧

據當局通報，兩名感染者是霍爾果斯市歐陸經典小區居民，為母女關係，目前已轉運至霍爾果斯市定點醫院隔離醫學觀察。母親曾於9月19日從成都乘機在蘭州機場轉機至伊寧機場，後自駕返回霍爾果斯市。女兒在9月19日至10月2日期間以居家為主，未離開伊犁州。通報稱，兩人在9月29日之前的核酸檢測均為陰性，14天內無中高風險地區旅居史，也無任何接觸史、進口冷鏈物品接觸經歷，需進一步調查病毒源頭。

自周日上午起，開始有遊客因疫情被滯留在伊犁地區。據「飛常準」App，新疆地區多個機場昨日取消大部分航班，截至下午已取消37個進出港航班。伊犁州尚未發布關於外地遊客離疆的具體信息。有旅客昨日被迫滯留在伊犁當地火車站，工作人員表示，正在為他們安排住處和食物，「建議遊客先找好住處，不要外出，等待通知」。伊犁州那拉提景區附近一名民宿老闆周日晚表示，自家民宿已經住滿了，白天有很多客人去菜市和超市買食物，做好被隔離的準備。

新疆各地防控一時一樣

據《新京報》報道，伊犁州之外，新疆不同地區疫情防控措施和離疆要求不一。有9月30日從北京赴新疆旅遊的旅客，其間自駕途經伊犁州，周日晚從阿克蘇地區庫車市至吐魯番市，在該市出高速路口時被工作人員攔下。滯留幾小時後，該旅客又開車至當地另一檢查站，最終得以放行。自媒體「旅行雷達」引述網民表示，新疆各地反應聯動能力迅速，有很多旅客周日準備前往伊犁地區的那拉提、賽里木湖等地遊玩，在行程途中被限行或勸返，導致幾條主要公路出現擁堵。

針對伊犁疫情，全國多地衛生疾控部門發布緊急提醒，要求自伊犁州返回人員主動報備。廣州要求9月19日以來有伊犁旅居史者到居委、工作單位或酒店報備；瀋陽要求有霍爾果斯市旅居史者配合做好核酸檢測、集中隔離醫學觀察14天；西安要求有新疆旅居史者出示48小時內核酸檢測陰性證明，配合做好相應健康管理措施。假期前，深圳衛健委還曾發布出行提醒指，國慶假期出行，不要前往中高風險地區，「出去玩記得多帶幾件衣服，7天後指不定在哪隔離」，被網民稱為「神預言」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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