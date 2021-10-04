談國門完全開放 鍾南山：起碼八成接種率

內地本土疫情近期時有反覆。據央視報道，昨日，新疆伊犁州霍爾果斯市在三天一次常規核酸檢測中，發現兩人核酸檢測呈陽性，經專家診斷均為新冠病毒隱形患者，當地已啟動應急響應機制防疫。

中國防疫一直奉行「清零」政策，外界關注中國何時開放國門，鍾南山接受《南方人物周刊》採訪時提到，要絕大多數人、起碼80%甚至85%以上接種疫苗。內地目前已接種了22億劑次疫苗，截至上月18日，超過11億人已接種，佔全國總人口78%。

另一條件：死亡率降低

至於第二點，他提到目前新冠病毒的死亡率達1%到2%，比流感高幾十倍，當病死率降到很低，新冠就有可能成為常態。「我想中國不能長久這樣下去，因為這是世界性的疾病，要中國和全世界共同努力來戰勝它」，要各國、特別是大國的傳染情况都比較低，接種疫苗的比例比較高，死亡率降低，才可以完全開放。他估計，中國在年底可達八成疫苗接種率。但不論國內國外，接種疫苗半年後預防效率會明顯下降，現時需研究如何加強疫苗的能力。

網民：打完針還要封城 很寂寞

外媒年中曾報道，中國政府考慮封關至明年下半年，以確保冬季奧運會和中共二十二大順利舉行。而在剛過去的周三（9月30日），北京宣布2022年冬奧將不接待國外觀眾。微博上針對鍾南山此番言論，許多網民表示不支持開放，稱要嚴防死守；亦有網民稱，就算打了疫苗還要封城，限制處處，「疫苗打得很寂寞」。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏早前的「與病毒共存」論，亦一度遭網絡圍攻。

談及中國的抗疫政策，鍾南山認為內地由去年1月起，一直採用強力手段應對疫情，堅持嚴格在社區「群防群控」，到現在中國的病例增加了兩三萬，遠遠比不上很多國家，（有的）一天就增加10萬、20萬，「顯示中國走的路是對的」。他相信按中國的體制以及防控措施，疫情不會大規模爆發，未來總的指導思想亦以預防為主。

（綜合報道）

（新冠疫情）