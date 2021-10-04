「二線」早名存實亡 深圳今廢法

市內建網分區 出入要邊防證

《深圳特區報》昨報道，1980年建立深圳經濟特區，為便於管理，特區和非特區之間用鐵絲網修築一道全長84.6公里的管理線。特區管理線東起大鵬灣畔的背仔角，西至珠江口邊的南頭安樂村，分別在南頭、沙灣、布吉、白芒、鹽田、背仔角6個公路口上設立特區檢查站，由邊防公安和海關管理。

1986年，在特區管理線交付使用一年後，《管理規定》頒布實施，正式確立特區管理線的合法性，明確規定內地人員前往深圳，必須持有《邊境管理區通行證》或《前往邊防禁區特許通行證》（兩者俗稱「邊防證」）。

報道稱，在當時的歷史條件下，特區管理線發揮積極作用，保證改革開放政策在特區內的順利實施，減輕邊境一線的壓力。但隨着經濟社會的不斷發展，由「二線」帶來了「關內」「關外」發展的巨大差距，形成了深圳「一市兩法」的兩重世界。

2010年推一體化

管理線如今成「綠道」

2010年，國務院批准深圳經濟特區擴大至全市範圍，深圳開啟特區一體化的進程，特區管理線實際上只剩下存在物理形態並失去實際管理意義。2015年，深圳啟動了二線關口的交通改善和環境提升工程，梅林關等十幾個關口被拆除。2018年，《國務院關於同意撤銷深圳經濟特區管理線的批復》明確同意撤銷深圳經濟特區管理線，這道使用了30多年的管理線正式退出歷史舞台。

廣東省人大常委會會議的近日表決，只是廢止一項早已失去實際意義的《管理規定》。如今，經過改造，二線鐵絲網早被拆除，當年邊防官兵的「二線巡邏道」多變身為「綠道」，成為深圳市民健身鍛煉、休閒旅游的場所。