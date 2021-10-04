自媒體質疑票房「有水分」 文章下架

《人民日報》昨日發表署名文章，稱《長津湖》在慶祝中共建國72年的重要時刻上映，可謂恰逢其時、意義重大。《長津湖》展現了人民軍隊熾烈的愛國情懷、對黨和人民的無比忠誠，生動詮釋了偉大的「抗美援朝」精神。文章指出，志願軍的流血犧牲、無私奉獻，換來了今天「山河無恙、家國安寧」。

「粗製濫造主旋律，獻給誰看？」

不過內地自媒體「深焦」（DeepFocus）則批評，電影意圖從各個角度完整描摹出建國初期朝鮮戰場上的宏大歷史，但由於種種原因，本應達成的震撼感、真實感在實際操作過程中被一點點瓦解，歷史僅僅浮現出一點大概的輪廓。影片最終的質量卻並不盡如人意。質疑「粗製濫造的主旋律，到底獻給誰看？」

該自媒體並表示，《長津湖》票房位列國慶檔票房第一位，不過就其觀察，部分顯示已滿的場次，尤其是早場，實際觀眾僅有一半左右，可見票房中存在較大「注水」成分。目前該篇文章已被刪除，「深焦」的微信公眾號被封14日。