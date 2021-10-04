激發愛國 多地安排黨員看《長津湖》 韓戰題材電影大賣13億 吳京主演徐克林超賢聯導

《長津湖》由導演陳凱歌及香港導演徐克、林超賢聯合執導，由「戰狼」吳京、易烊千璽領銜主演，投資金額達13億，拍攝用時近200日，前期工作人員達7000人，並涉及超過1.2萬名劇組人員。其製作規模、投資規模、拍攝時間及演職人員數量均創下中國影史紀錄，被認為是國產戰爭片的「天花板」。

上畫電影全屬「中國製造」

《中國證券報》報道，十一黃金周讓沉寂已久的電影院重新火爆起來。今年國慶可謂是國產電影天下，除中美合作的《拯救甜甜圈：時空大營救》外，其餘11部均為國產片，而香港票房熱門，《尚氣與十環幫傳奇》與《沙丘瀚戰》等大片則未在內地上映。影視劇票房數據管理App「燈塔專業版」數據顯示，截至10月3日11時，假期3天累計票房達13.97億元，而9月份全國票房逾20億元。其中，《長津湖》堪稱「王者」，上映4天票房破13億元，上周六單日票房達4.27億，打破《戰狼2》2017年創下的中國影史戰爭片單日票房紀錄。

獻禮片佔總票房九成

《長津湖》在9月30日中國第八個烈士紀念日全國上映，陳凱歌、徐克、林超賢、吳京等導演及劇組人員當日集體到遼寧瀋陽抗美援朝烈士陵園敬獻花籃。《長津湖》上映首日票房達2.06億元，隨後國慶節票房更是直線躥升，佔據長假七成票房，連續刷新多項內地影史紀錄，包括中國影史戰爭片、劇情片等單日票房紀錄。第二名的《我和我的父輩》一直落後兩億元左右的票房，兩部電影均是中國電影界為慶祝中國共產黨成立100周年的獻禮片，佔據逾90%的國慶總票房。

據《淄博日報》報道，為進一步弘揚愛國主義精神，激發黨員幹部愛國熱情，結合全市黨史學習教育安排，山東淄博市9月30日在淄博大劇院組織黨員幹部集體觀看《長津湖》，市委市政府五套班子（即黨委、人大、政府、政協、紀委）成員全部參加觀看。另外，在河北省和廣東省等，官方亦都相繼安排黨員幹部集體看《長津湖》。

中美緊張 開拍多部抗美援朝片

2020年中國紀念「抗美援朝」70周年之際，不僅高調紀念，還一改過往影視劇題材禁忌，籌拍多部「抗美援朝」影視作品。官方上年宣布開拍《長津湖》，被指因為中美關係緊張而「開綠燈」。《長津湖》片長176分鐘，宣稱為史詩戰爭巨製電影。電影以韓戰中的長津湖戰役為背景，講述志願軍連隊在極度嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵，為戰役勝利做出重要貢獻的感人故事。

片長近3個鐘

講韓戰與美嚴寒戰鬥

長津湖戰役是「抗美援朝」戰爭第二次戰役中的一戰。志願軍第9兵團在朝鮮東北部長津湖包圍聯合國軍，與美國第10軍陸戰一師在嚴寒氣候下展開殘酷戰鬥。志願軍因為凍傷、補給不足及武器裝備劣於美軍而受到嚴重損失，另一方面，美國第10軍此役後也從興南港的撤離，標誌着聯合國軍完全撤出朝鮮。

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