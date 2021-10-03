疑與公司有嫌隙 李子柒停更新兩月

7月14日，李子柒的facebook與YouTube帳號在發布一條17分鐘的製鹽影片後便再無消息；兩個多月後，當網民議論紛紛時，李子柒稱「半夜被噁心到了」，「大清早報了個警」，又回覆網友「已經讓律師做了保存，太可怕了，資本真的是好手段」，引發猜測。網民認為李子柒在暗示已與資本有隙。

公司擁管理權 網紅難放棄帳號

自媒體「懂懂筆記」引述一名與李子柒同經紀公司的主播Sally稱，公司與主播簽約，規定公司擁有相關帳號管理權，若與公司解約，公司有權以人民幣0.1元/有效粉絲的價格，回購網紅使用的帳號。而有的則在協議中註明網紅帳號歸公司所有。

雖然沒有說網紅日後不得使用原有IP和人設，但因這些綑綁着帳號，網紅若放棄帳號，等同失去一切，Sally說：「我猜李子柒之所以停更，應該是視頻帳號握在機構手裏。」有經紀公司人員稱，捧紅一個百萬級網紅，需投入數十萬元人民幣，但有的網紅一有熱度便會以跳槽要脅，要求提高佣金。

9月28日，李子柒接受新華社採訪時表示，到目前為止所有的影片都是其自身主導和構思，並親自剪輯「所有片子的主體」。不過，至今李子柒的海外平台帳戶仍未恢復更新，但在內地的抖音則已上載11條新影片。

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