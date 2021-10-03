佛媛風網紅帶貨賺錢 央視網質疑違法違規

明報記者 鄭海龍

所謂佛媛，是繼「名媛」後，內地出現的又一個貶義名詞，特指一些活躍在小紅書、抖音甚至微博等平台的自媒體，經包裝的妙齡女子，打着禮佛的幌子，「不經意間」炫耀名牌。在網上她們伴着古風的背景音樂，不時抄寫佛經；有時更會對向佛像「虔誠」膜拜，有時會穿着禮佛的海青衣裳現身名剎古寺。但她們或濃妝艷抹坦胸露臂，或妝容精緻衣著清涼，並將奢侈品手袋或手表恰到好處地展現一下。

業界稱有專業團隊包裝

從事短片製作的王姓導演對本報稱，「一般而言，這種名媛範兒是由專業影視團隊進行包裝的，價格也根據所要的環境有波動，且雙方會簽訂包期協議，一般以季度或年度為計，少則數千，多則十幾萬的情况也是有的」。全國總工會主管的《工人日報》則刊文稱，這些人把「佛」和「媛」兩個毫不相干的名詞雜糅在一起，一邊營造清心寡慾的意境吸引粉絲；一邊開豪車、拿名包、穿名牌，帶貨（賣貨給粉絲）賺錢。

中國佛教協會批違佛教宗旨違法

《工人日報》批評這種佛媛現象是「狐貍的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的」，並稱山呼海嘯般湧入社交媒體的佛媛，看多了就發現，那條案、那香爐、那豪宅名車，都是老演員了，文案也是流水線上下來的。再定睛一看，這幫「佛媛」不就是上一波併裝名媛嗎？前兩天還9.9元併五星酒店下午茶。央視網也稱，佛媛中一些人是否違法違規，應該引起有關部門關注。一些自媒體平台，更應該負起責任，下架相關產品，減少甚至禁封此類行銷帳號。

中國佛教協會網站9月30日評論佛媛亂象稱，佛媛衣著暴露、舉止不雅在寺院擺拍，不符佛教導人向善宗旨，與寺院清淨莊嚴的氛圍相悖，與出家僧人少欲知足的本色矛盾，且佛媛將包含佛教元素的擺拍和視頻用於網絡帶貨等商業行銷活動，實際上是利用佛教資源牟取商業利益的佛教商業化行為，已涉嫌違反《宗教事務條例》等相關法規的規定。

關帳刪片 平台籲用戶「做真實自己」

對於網民的不滿及官媒的批評，抖音上月23日發布佛媛處理公告，稱共處罰利用佛媛形象營造人設開展虛假行銷行為相關帳號48個，其中永久封禁帳號7個，同時，清理148條違規影片。小紅書則表示，已清理違規筆記70篇，封禁帳號3個。上述兩家平台亦在站內搜索引擎中提醒用戶，「做真實的自己，對虛假人設、借機行銷行為說不」，和增「勿立虛假人設，做真實的自己」。

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