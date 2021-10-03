38架次解放軍機 破紀錄擾台

綜合台媒報道，台灣空軍1日深夜證實，有13架次的解放軍戰機夜間進入台灣防空識別區，包含10架次殲-16、兩架次轟-6與一架空警-500。台軍稱，殲-16和轟-6皆是自福建、廣東省交界處外海進入台防空識別區西南空域，並一路飛行至台西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，再轉向沿着台防空識別區東南側邊界飛行，再依循相似航線飛返。空警-500則是自廣東省外海飛越台防空識別區西南角。

台國防部稱，當日解放軍先後有38架次軍機擾台飛行，其中4架蘇-30、4架次轟-6、一架運-8、一架空警-500，以及28架次殲-16，數量創歷次之最。

《自由時報》報道，擾台行動引發台灣空軍緊張，各基地戰機緊急升空，又動用沿途天弓三型導彈，購自美國的愛國者三型導彈和鷹式導彈一路追監。

台專家：顯晝夜連續出擊能力

由於美日剛剛結束南海聯合軍演，台軍事專家施孝瑋認為，解放軍此舉對美軍有非常重要反制意味。台政策研究基金會副研究員揭仲認為，解放軍多型戰機夜間深入到台南和東南空域，證明不論機群戰備還是飛行員數量，已具備多機種大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊能力；可對第一島鏈外緣，對台甚至其他國家海空軍部隊打擊任務。

美副防長：密切關注 有力遏威脅

美國防部副部長希克斯昨日出席華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）視像會議時表示，美軍對此密切關注，夏威夷印太司令部亦天天在留意。她強調美軍在此區域擁有強大能力，能遏制這類潛在威脅。她並重申，美方維持對台承諾，協助台灣提高自我防衛能力。