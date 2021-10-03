38架次解放軍機 破紀錄擾台

【明報專訊】台灣國防部門昨日（2日）稱，解放軍在十一當日晝夜共出動打破紀錄的38架次軍機擾台飛行，台空軍各基地戰機緊急升空，沿途各型導彈一路追監。台軍事專家認為解放軍已有大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊能力。美國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）昨日表示，美軍正密切關注事態，強調在此區域美軍擁強大能力遏制潛在威脅。
綜合台媒報道，台灣空軍1日深夜證實，有13架次的解放軍戰機夜間進入台灣防空識別區，包含10架次殲-16、兩架次轟-6與一架空警-500。台軍稱，殲-16和轟-6皆是自福建、廣東省交界處外海進入台防空識別區西南空域，並一路飛行至台西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，再轉向沿着台防空識別區東南側邊界飛行，再依循相似航線飛返。空警-500則是自廣東省外海飛越台防空識別區西南角。
台國防部稱，當日解放軍先後有38架次軍機擾台飛行，其中4架蘇-30、4架次轟-6、一架運-8、一架空警-500，以及28架次殲-16，數量創歷次之最。
《自由時報》報道，擾台行動引發台灣空軍緊張，各基地戰機緊急升空，又動用沿途天弓三型導彈，購自美國的愛國者三型導彈和鷹式導彈一路追監。
台專家：顯晝夜連續出擊能力
由於美日剛剛結束南海聯合軍演，台軍事專家施孝瑋認為，解放軍此舉對美軍有非常重要反制意味。台政策研究基金會副研究員揭仲認為，解放軍多型戰機夜間深入到台南和東南空域，證明不論機群戰備還是飛行員數量，已具備多機種大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊能力；可對第一島鏈外緣，對台甚至其他國家海空軍部隊打擊任務。
美副防長：密切關注 有力遏威脅
美國防部副部長希克斯昨日出席華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）視像會議時表示，美軍對此密切關注，夏威夷印太司令部亦天天在留意。她強調美軍在此區域擁有強大能力，能遏制這類潛在威脅。她並重申，美方維持對台承諾，協助台灣提高自我防衛能力。