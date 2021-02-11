涉違法違紀 前司法部長傅政華受查 公安部檢討孫力軍案點名 十九大後第三名落馬「警虎」

半個月前重慶最後露面

中紀委國家監委昨天公布，傅正接受紀律審查和監察調查，但沒有說明如何「嚴重違紀違法」。中央紀委國家監委在兩天前（30日）以嚴厲措辭，宣布對孫力軍開除黨籍、公職（雙開）。《財經》雜誌引述消息指，公安部前日（1日）召開有關孫力軍案的會議時，曾點名提到傅政華。會議稱要堅決徹底肅清孫力軍流毒影響，堅決清除政治隱患；又稱要嚴肅黨內政治生活，嚴禁在黨內搞小山頭、小圈子、小團伙，嚴禁在黨內拉私人關係、培植個人勢力、結成利益集團（見另稿）。

傅政華是中共十九大以來，繼公安部前副部長孟宏偉、孫力軍之後，落馬的第三名曾任公安部副部長的「警虎」，三「虎」在公安部共事多年。早在孫力軍去年落馬受查後，他已缺席全體中央政法委委員出席的「平安中國建設協調小組」會議，當時外界已關注他能否平安着陸。他最後一次公開露面，是半個月前隨全國政協社會和法制委員會調研組赴重慶市，出席專題調研。

屢破大案 查周永康獲習賞識

公開資料顯示，66歲的傅政華，長年在北京公安系統工作，早年由普通偵查員做起，一步步做到公安部常務副部長、司法部長。2010年起執掌北京公安局，因行事風格強悍，在民間有「酷吏」之稱。他因先後破獲多宗大案而廣為人知，包括在2010年上任北京公安局長未滿百日，高調掃黃，取締包括「天上人間」在內多間背景深厚的夜總會。2012年，他負責處理令計劃兒子令谷的車禍案，時任中辦主任的令計劃下令保密，胡錦濤、江澤民及習近平等三任總書記其後接見傅，了解事件。2014年，中央政治局原常委周永康被查，當時擔任公安部副部長的傅亦有份參與調查，獲習賞識。

傅政華的仕途亦步步高陞，2015年，傅政華卸任北京市公安局長後，同年9月兼任中央610辦公室（中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室）主任，成為正部級官員。2018年出任改革後的新司法部首任部長，提出要加強黨對律師工作的全面領導。傅在去年屆退休之齡卸任，增補為全國政協社會和法制委員會副主任。

另外，據中央紀委國家監委網站，今年已有23名中央直接管理的幹部被查，傅政華是第二名落馬的正部級官員。

王全璋：權力運作結果 仍感振奮

王宇：要為維權律師覆滅負責

傅政華亦被指是2015年709大抓捕的推手，他落馬後，曾被以「顛覆國家政權」罪判監的維權律師王全璋對本報指出，在獄中就從負責案件的法官得知，709案是由傅政華直接操盤，負責的人員後來獲升遷。儘管今天傅的受查，是權力運作的結果，與他們這些受害者沒有直接關係，但作為長時間被打壓、身心受害的公民，仍然感到振奮。

709大抓捕中首名被捕律師王宇則指出，傅要為今日維權律師幾近覆滅負責任，但負責的不僅僅是他一人。

明報記者

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