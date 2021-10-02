潛水世錦賽台灣遭撤旗 日俄美10國同撤國旗聲援

直播信號在大陸受干擾

AIDA為撤旗道歉

中央社報道，台灣此次有5名選手赴地中海島國塞浦路斯參加自由潛水世錦賽，因帶有青天白日滿地紅旗的直播信號在中國大陸受到干擾，主辦單位為順利轉播，沒告知台灣，自行決定撤下轉播畫面上的旗幟，令台灣選手侯一明成為當天44名選手中，唯一姓名前沒有顯示旗幟的參賽者。事件引發爭議，日本、俄羅斯、美國、克羅地亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛文尼亞等至少10國選手聲援台灣，要求也移除其國旗，令賽事轉播畫面中，選手名字旁一度出現一整排空白。昨日比賽中，再出賽的侯一明在完成比賽後，自行展示青天白日滿地紅旗，並稱「I come from Taiwan」。

AIDA執委會主席魯索（Alexandru Russu）當天向台灣選手致歉，但表明僅提供改放中華台北奧會旗或維持國旗空白兩個選擇，最終台灣選手選擇後者。兩天後AIDA在官網登聲明道歉，承認團隊短時間處理不佳，「中國當局停止直播讓我們感到意外」，會從錯誤中汲取教訓，未來將開設不同直播，以防這種情况再發生。AIDA並承諾會在下次視像會議中討論這此事，亦會回答所有國家的問題，希望解決紛爭。

朱立倫：無助兩岸正向發展

蔡英文昨在facebook發文表示，「國際好朋友的聲援讓我們非常感動，尤其是日本AIDA協會，率先要求撤下自己的國旗，毫不猶豫地與台灣站在一起。我們的選手更利用上場的機會，秀出國旗，展現台灣人的韌性與自信，我要謝謝你們，用行動讓世界看見台灣」。朱立倫亦表示，主辦單位做法令人無法接受。他又向大陸喊話，「這類在國際場合打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為，無助兩岸正向發展」。但他也質疑陸委會是否有就事件向大陸表達意見、台外交部是否有協助代表團向主辦單位嚴正抗議，抨擊「蔡政府除黨公職紛紛貼文開罵，有無實際維護台灣人在大陸境內與國際上權益」。