聯大辯論 中國指控歐盟阻外交官訪疆

歐洲理事會早前籲尊重疆港人權

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）9月25日在聯大總辯論上表示，「我們不認同中國政經制度依據的價值，我們不會停止宣揚尊重普世人權，包括維吾爾族等少數民族人權，或是香港，當地保障法治與民主的國際承諾正受到質疑。」加國外長加諾9月27日稱，在孟晚舟事件上，加方遵守加國法律和國際法，卻使康明凱及斯帕弗付出「沉重代價」，「我們反對他們所遭受的對待」，強調加拿大「永遠不會忘記這經歷和教訓」。

人權專員6月稱盼年內訪 華回應勿「調查」

中國常駐聯合國代表團網站消息，針對歐盟提到新疆和香港問題，戴兵指出，中國在涉疆、涉港等問題上坦坦蕩蕩，這是任何不帶偏見的人都能看清的基本事實，惟少數西方國家濫用聯合國平台，將人權問題政治化，赤裸裸地搞雙重標準，質問為何一邊抹黑新疆，一邊阻撓他們在北京的外交官應邀訪問新疆。

翻查報道，聯合國人權事務高級專員巴切萊特6月曾在人權理事會會議上表示，希望能與中國就今年訪華計劃達共識，包括前往新疆調查有關當局嚴重侵犯維吾爾穆斯林人權的指控。當時中國外交部回應稱巴切萊特的涉疆言論「與事實嚴重不符」；常駐日內瓦代表團則稱歡迎人權專員訪疆，但不應進行「有罪推定式」的所謂調查。

戴兵又稱，加拿大代表提到孟晚舟事件，及康明凱和斯帕弗案，他指孟晚舟事件是「美加炮製的政治迫害」，又稱康明凱和斯帕弗干犯危害中國國安的罪行，性質完全不同；他奉勸有關國家勿再捏造謊言、製造對抗，「如果他們執迷不悟，必將再遭失敗」。