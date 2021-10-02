北京聞風：部門頻議「拉閘限電」 中央重抓兩底線 ／文：鍾鳴九

央視網站周二（9月28日）刊文〈拉閘限電裏沒那麼多「大棋」〉，質疑自媒體放出「大棋論」，駁斥「一場國際大宗商品定價權爭奪戰」、「一場國與國之間的金融戰」等說法，稱這些是「頗具誤導性的觀點」；同時指出「此輪多地限電主要是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡線淨受能力下降等因素影響」。

翌日，國家發改委經濟運行調節局負責人回答記者提問時，將目前限電原因定性為「近期能源供需偏緊」，並強調相關部門將確保東北地區「發電取暖用煤足額供應」，包括在確保安全的前提下推動煤炭全力增產增供，同時適度增加煤炭進口。中紀委網站同日罕見發聲，刊文〈拉閘限電突顯了什麼問題？〉，指中國標煤價格從每噸1200元人民幣躍升到目前的每噸2000元人民幣，導致擔當電力生產主力軍的大型燃煤發電廠虧損嚴重。水電、風電、光伏等可再生能源雖然發展迅速，但暫時還難擔重任。

北京觀察人士認為，官方對限電問題頻頻發聲，反映出高層的底線思維，「可以限電，但不能拉閘」、「可以限電，但是不限民用」，既要兜住民生用能底線，也要把對經濟社會發展的影響降到最低。

運動式減碳 有悖「雙碳」目標

其實近年每逢秋冬時節，內地「運動式減碳」就時有發生。雖是短期行為，但如何從根本上遏制這股風氣，對決策者、管理機構均提出頂層設計的更高要求。這對內地實現經濟社會發展全方位綠色轉型的成敗具重要意義。

另外，單純限電的方式也不符合中國正在努力實現的「雙碳」目標的邏輯。不久前，國家主席習近平在出席聯大一般性辯論時強調，「中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這需要付出艱苦努力，但我們會全力以赴。中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目」。中國工程院院士杜祥琬表示，「雙碳」目標既是複雜的系統目標，也是一個科學轉型過程，政策性很強，要把握好節奏，積極穩妥發展，還要防止「一刀切」。

值得一提的是，外界多將近日限電與當局「能耗雙控」政策相聯繫。其實「雙控」不是新政策，首次提出是2007年4月《能源發展「十一五」規劃》。「十四五」規劃要求單位GDP能耗降低13.5%，對比前3個五年規劃的「雙控」指標，「十四五」並未在之前的基礎上加碼太多。

文：鍾鳴九