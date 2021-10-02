京官促電企守民生 俄增供電東北 多地電網派「定心丸」 稱保十一長假供應

【明報專訊】十一長假首日，供電問題仍是焦點。國務院國資委主任郝鵬昨到國家電網有限公司展開能源保供專題調研，強調要講政治、顧大局，堅決打贏保電攻堅戰，守住大電網安全和民生用電底線。另邊廂，中方向鄰國俄羅斯求援，俄已同意增加對華供電。而內地各大電網昨則大派「定心丸」，稱有多項措施保障十一用電，以及保證民生用電。
國家電網微信公眾號昨發布消息，郝鵬一行先後來到國家電力調度控制中心、國家電網應急指揮中心，了解電網運行和安全生產等情况，當時國家電網董事長辛保安、南方電網董事長孟振平等也在場；並聽取發電、煤炭和石油石化等央企匯報。郝鵬表示，當前電力供需形勢仍然嚴峻，電網企業要進一步提高政治站位，牢記職責使命，將保電工作放在服務黨和國家大局中把握、謀劃、推動。
國資委主任：電網政治責任重大
郝鵬又指，電網連接供需兩側，肩負重大的政治責任、經濟責任、社會責任，要把安全擺在重中之重的位置，全力保障好民生、公共服務用電；並要求密切監測跟蹤供需變化，加強預報預警，回應社會關切。
辛保安則表示，會堅決守住大電網安全和民生用電底線，密切跟蹤電煤、燃氣供應和來水來風情况，做好負荷預測，改善電網控制策略，會及時掌握各類電源發電能力，保障各類電源「能併盡併、能用盡用」，又稱會做好國慶保電和今冬明春供電保障。
由於中國缺電危機擴大，已緊急向俄羅斯求援。央視報道，位於黑龍江黑河的中俄500千伏換流站昨日起加大電力供應，滿負荷運行時長從每天5小時增至16小時，向黑龍江、吉林和遼寧輸電。俄羅斯衛星通訊社9月29日引述俄電力公司InterRAO稱：「中方因其北部省份電力供應不足，向InterRAO提出擴大對華供應的請求。我們目前正在完成關於大幅增加供應的技術可行性的討論，供應量將根據需求按小時來確定。」
遼寧缺電稍紓 續局部工業限電
目前遼寧供電似有所紓緩。遼寧前日最大供電缺口達529萬千瓦（kW），據東北網調預測，昨日已降至83萬千瓦，由早前的II級預警降至IV級。遼寧方面表示，十一期間全力保障供電，不會影響商業和日常生活用電，但仍會局部工業限電。
除遼寧外，國家電網北京電力公司表示，國慶小長假期間，北京電網最高負荷為1300萬千瓦，較去年同期最大負荷增長5.84%，將密切跟蹤電網負荷走勢，採取有針對性的電網風險預控措施，「全力保障北京城市運行和居民生活安全可靠供電」。國家電網華東、東北、西北等分部亦表態保證電力供應，「堅守民生用電底線」。
《南方日報》報道，粵西500千伏網架優化I期工程周三（9月29日）已投產，將提高送電能力240萬千瓦，稱有效紓緩省內用電緊張形勢。南方電網廣東電網公司調度控制中心稱，已合理編制電網運行方式，做好供需平衡，確保十一期間電網穩定運行。
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