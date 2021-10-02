京官促電企守民生 俄增供電東北 多地電網派「定心丸」 稱保十一長假供應

國家電網微信公眾號昨發布消息，郝鵬一行先後來到國家電力調度控制中心、國家電網應急指揮中心，了解電網運行和安全生產等情况，當時國家電網董事長辛保安、南方電網董事長孟振平等也在場；並聽取發電、煤炭和石油石化等央企匯報。郝鵬表示，當前電力供需形勢仍然嚴峻，電網企業要進一步提高政治站位，牢記職責使命，將保電工作放在服務黨和國家大局中把握、謀劃、推動。

國資委主任：電網政治責任重大

郝鵬又指，電網連接供需兩側，肩負重大的政治責任、經濟責任、社會責任，要把安全擺在重中之重的位置，全力保障好民生、公共服務用電；並要求密切監測跟蹤供需變化，加強預報預警，回應社會關切。

辛保安則表示，會堅決守住大電網安全和民生用電底線，密切跟蹤電煤、燃氣供應和來水來風情况，做好負荷預測，改善電網控制策略，會及時掌握各類電源發電能力，保障各類電源「能併盡併、能用盡用」，又稱會做好國慶保電和今冬明春供電保障。

由於中國缺電危機擴大，已緊急向俄羅斯求援。央視報道，位於黑龍江黑河的中俄500千伏換流站昨日起加大電力供應，滿負荷運行時長從每天5小時增至16小時，向黑龍江、吉林和遼寧輸電。俄羅斯衛星通訊社9月29日引述俄電力公司InterRAO稱：「中方因其北部省份電力供應不足，向InterRAO提出擴大對華供應的請求。我們目前正在完成關於大幅增加供應的技術可行性的討論，供應量將根據需求按小時來確定。」

遼寧缺電稍紓 續局部工業限電

目前遼寧供電似有所紓緩。遼寧前日最大供電缺口達529萬千瓦（kW），據東北網調預測，昨日已降至83萬千瓦，由早前的II級預警降至IV級。遼寧方面表示，十一期間全力保障供電，不會影響商業和日常生活用電，但仍會局部工業限電。

除遼寧外，國家電網北京電力公司表示，國慶小長假期間，北京電網最高負荷為1300萬千瓦，較去年同期最大負荷增長5.84%，將密切跟蹤電網負荷走勢，採取有針對性的電網風險預控措施，「全力保障北京城市運行和居民生活安全可靠供電」。國家電網華東、東北、西北等分部亦表態保證電力供應，「堅守民生用電底線」。

《南方日報》報道，粵西500千伏網架優化I期工程周三（9月29日）已投產，將提高送電能力240萬千瓦，稱有效紓緩省內用電緊張形勢。南方電網廣東電網公司調度控制中心稱，已合理編制電網運行方式，做好供需平衡，確保十一期間電網穩定運行。

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