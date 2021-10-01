北京冬奧開放入場 僅接待境內觀眾 封閉管理 籲選手「應接盡接」疫苗

北京冬奧將於明年2月4日至20日舉行，冬奥殘運會3月4日至13日舉行。央視新聞報道，面對新冠疫情蔓延的不確定性，北京冬奧組委與國際奧委會建立了會商工作機制，堅守安全底線，把疫情防控放在首位，以實現安全如期辦賽的目標。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）周三主持召開國際奧委會執行委員會會議，審議北京2022年冬奧會和冬殘奧會疫情防控政策。

限選手在封閉區域活動

與國際奧委會、國際殘奧委會共同研究討論後，北京冬奧組委決定在賽事期間嚴格執行疫情防控措施。包括疫苗接種政策，參賽選手「應接盡接」疫苗。其他人員執行「二選一」政策，即來華前14天完成疫苗接種，入境後直接進入封閉管理；未接種或未完成接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。世衛組織或相關國際組織認可的所有疫苗均被承認。

另外，從1月23日至冬殘奧會結束，將實施封閉管理。封閉管理涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。在封閉區域，參與者只能在冬奧會場地間活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關活動，以及使用冬奧會專用交通系統等其他措施（見表）。按計劃，北京冬奧組委將於本月和12月發布《防疫手冊》，北京冬奧防疫更多細節將包括其中。

國際奧委會：觀眾入場帶來好氣氛

對於東京奥運和北京冬奥都在新冠疫情期間舉辦，國際奧委會表示，國際體育迷對無法觀賽感到失望，而選手家人也不能到東道國打氣，「各方都對來自世界各地的運動員和觀眾表示同情」。不過在7月舉行的東京奧運並無開放觀眾入場，國際奧委會對中國開放觀眾入場的決定表示歡迎，並稱「這將促進冬季運動在中國的發展，以及為場館帶來好的氣氛」。這對轉播權持有者及贊助商來說也是好消息。在東京奧運會的報道中，畫面背景是空蕩蕩的看台。

對於海外人士將無緣親往觀賽，中國外交部發言人華春瑩昨在例行記者會上指出，有關決定是北京冬奧組委與國際奧委會經過會商作出的決定、宣布的措施，目的就是在確保安全的前提下，舉辦一屆精彩、安全和簡約的北京冬奧會、冬殘奧會。她說：「能夠讓各位運動員在安全的環境比賽，同時也能把精彩的賽事向世界各國人民傳遞，我想這個是可以理解的。」

（新冠疫情）

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