廣東今高峰電價上調25% 港商：寧交貴電不願停電

對於供電緊張，國家發改委周三（9月29日）曾表態，要科學制定實施有序用電方案，嚴格落實有序用電，嚴禁拉閘限電。而早在8月31日，廣東省發改委已發出一份《關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知》，提出拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現行的1.65：1：0.5調整為1.7：1：0.38。高峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25%，有關政策今（1日）起執行。

政策不包括居民用戶

廣州大洋網消息，根據通知，大工業用戶、普通工業專用變壓器用戶，峰谷分時電價政策實施範圍維持不變。居民用戶可自主選擇是否執行峰谷分時電價政策，峰谷分時電價政策與高峰電價實施範圍均不包括居民用戶。下一步視情况將有關政策擴大到其他工商業用戶。

根據廣東電力系統運行情况，高峰時段為上午10至12時，下午2時至晚上7時；低谷時段為零時至早上8時；其餘時段為平段。省發改委負責人當時稱，對工業企業，由於合理拉大峰谷電價價差，高峰時段電價有所上調，低谷時段的電價有所下調，能夠錯峰用電、在低谷時段多用電的企業用電成本會下降，在高峰時段多用電的企業，則要承擔增加的供電成本。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦對本報表示，高峰時段電價將上浮25%可以理解，「現在什麼都在加價，其中原材料加價幅度甚至超過25%」。他說他有位朋友在內地開廠，每月電費約60萬元（人民幣，下同），如按廣東上浮的標準，每月會多支出15萬元，一年則多支出180萬元。認為雖說支出多了，「但如果不停電，我寧願加價」。

稱加價與用發電機費用相近

劉達邦在東莞的廠有自己的發電機，他說現在柴油很貴，發一度電，約要1.7元，和政府調整後的高峰電價差不多，「自己的發電機還有維修和損耗等問題，我就寧願加價，」劉達邦說，如果能很好利用錯峰安排，相信對節省開支也有幫助。

內地上市科企朗科智能昨亦在投資者互動平台表示，公司正在通過合理安排生產計劃、錯峰生產、與政府部門溝通限電時間等措施，降低廣東限電政策對公司的影響。

明報記者