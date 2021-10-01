孫力軍兵器工業原董事長遭雙開

孫力軍去年4月落馬。據中紀委網站指孫力軍從未真正樹立理想信念，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲；為實現個人政治目的，操弄權術，在黨內大搞團團伙伙，嚴重危害政治安全；狂妄自大，大搞特權，在抗疫一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查。毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物等。

孫現年52歲，山東青島人。其歷任上海市衛生局外事處翻譯、副處長、處長，上海市政府外事辦公室副主任，公安部辦公廳副主任、公安部港澳台事務辦公室主任等職。2018年3月28日，任公安部黨委委員、副部長。去年初，孫曾作為中央指導組成員赴武漢督導疫情防控工作。

另中國兵器工業集團有限公司原黨組書記、董事長尹家緒，嚴重違紀違法亦被開除黨籍。中央紀委國家監委稱，尹長期違規持有高爾夫球卡，癡迷打高爾夫球，又家風敗壞，已將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。