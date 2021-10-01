孫力軍兵器工業原董事長遭雙開

【明報專訊】中紀委國家監委昨日披露，經中共中央批准，中央紀委國家監委日前對公安部原副部長孫力軍嚴重違紀違法問題立案審查調查。經報中共中央批准，決定予孫力軍開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共十九大代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。
孫力軍去年4月落馬。據中紀委網站指孫力軍從未真正樹立理想信念，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲；為實現個人政治目的，操弄權術，在黨內大搞團團伙伙，嚴重危害政治安全；狂妄自大，大搞特權，在抗疫一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查。毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物等。
孫現年52歲，山東青島人。其歷任上海市衛生局外事處翻譯、副處長、處長，上海市政府外事辦公室副主任，公安部辦公廳副主任、公安部港澳台事務辦公室主任等職。2018年3月28日，任公安部黨委委員、副部長。去年初，孫曾作為中央指導組成員赴武漢督導疫情防控工作。
另中國兵器工業集團有限公司原黨組書記、董事長尹家緒，嚴重違紀違法亦被開除黨籍。中央紀委國家監委稱，尹長期違規持有高爾夫球卡，癡迷打高爾夫球，又家風敗壞，已將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。