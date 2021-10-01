國慶招待會致辭 李克強：貫徹一國兩制

據央視報道，昨下午5時30分許，伴隨《迎賓曲》，習近平等黨和國家領導人步入宴會廳。李克強致辭。他首先代表黨中央、國務院，向全國各族人民致以節日祝賀；向港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞致以問候；向關心支持中國現代化建設事業的國際友人表示衷心感謝。

李克強說，在中國共產黨領導下，全國各族人民團結奮鬥，新中國72年發展成就舉世矚目，特別是如期實現全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。李克強表示，前進道路上還有很多困難挑戰，向着實現第二個百年奮鬥目標邁進任重道遠，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。

習近平昨向人民英雄獻花

昨日也是烈士紀念日，向人民英雄敬獻花籃儀式上午在北京天安門廣場舉行。黨和國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等，同各界代表一起出席儀式。另外，昨日在珠海航展進行表演的紅鷹飛行表演隊也專門為烈士紀念日做出特別安排。飛行表演隊機師成宜軍說，表演隊改變拉煙的配色，從彩色改為白色，以特殊形式向英烈致敬。