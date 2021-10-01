復旦大學測眼知新冠技術 準確率99%

澎湃新聞報道，中醫有目診相關理論學說，西方有眼表微循環理論，基於眼表和眼底視網膜進行疾病診斷的AI醫學影像技術日益成熟。受此啟發，研究團隊組建起包括機器學習、臨牀醫學和商業領域專家的團隊，開展「全球跨地區跨人種新冠眼部檢測臨牀實驗」。

項目自2020年2月正式啟動，目前在全球多個地區臨牀實驗中的敏感性與特異性平均指標均達到85%以上，其中東亞人的平均特異性和敏感性更最高達到97%。

項目首席數據工程師孫強博士說，「在日本，我們配合當地的核酸檢測企業做風險輔助篩查，只要我們篩查出高風險的，幾乎99%以上核酸檢測陽性。」

中國境內永久開放免費使用

目前，項目團隊已完成眼部檢測開發平台搭建，為所有具有民用攝像頭的智能硬件與配套軟件企業，提供各類型疾病檢測的API或者SDK搭載服務。其中新冠檢測的免費demo和非商業目的免費API（需開發者審核）僅向中國境內永久免費開放，且測試過程嚴格遵守境內外數據合規及隱私安全。

（新冠疫情）