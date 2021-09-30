三四線城市產業單一 限跌恐更跌 地產商迫於現金流「寧虧本賣房」

送車位送家電送裝修

最新加入「限跌」的是河北省張家口市，這座即將舉辦冬奧會的城市，原本受惠於京張高鐵通車，帶動區內投資。不過由於缺少核心主導產業，難以吸納外來人口，加上樓市調控加碼，一些地產商還債壓力倍增，開始降價出售。「融資困難，房企面臨債務到期壓力，寧願虧本賣房回籠資金」，一名房企人員稱。

當地官員指，樓價從最頂峰每平方米13,000元（人民幣，下同），跌到均價8000元，甚至跌破成本價。市住建局近日印發通知，訂明售價不得低於備案價格85%。不過為了加快去庫存，有地產商想盡方法規避限制，一名當地經紀稱，前陣子有樓盤送車位，還有些樓盤加一萬元送家電，加兩萬元送價值15萬元的裝修。

張家口並非個例，根據70城樓價指數，8月份20個城市一手樓價下跌，多為三四線城市。整體三線城市一手樓售價由7月上升0.2%，到8月轉為持平；二手樓則下降0.1%。復旦大學經濟學院院長張軍向本報分析指，這些三四線城市的供給量、存量房大，「經濟沒有大起色，整個需求在下降，對地方財政構成比較大的壓力，房地產收入是他們的重要財政來源」。根據財政部的數據，今年頭八個月的賣地收入，佔地方政府財政收入超過五成。分析認為，這些城市產業單一，比起一、二線城市更依賴房地產業。

房產早成投資品 漲價買跌價逃

官媒《經濟日報》早前發表評論，應注意樓價過快下跌，會給樓市帶來很大風險，「一個樓盤降價，其他也跟着降價，造成互相踩踏。一些炒房客違約，可能影響金融穩定」。青島大學經濟學院教授易憲容指出，在住宅早成為金融投資品的內地市場，限跌實質只會更跌，「投資者跟消費者不一樣，價格愈漲愈去買，價格跌下來都恨不得逃之夭夭」。

（樓市系列‧二之一）