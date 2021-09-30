地產爆關舖潮 經紀「白天摸魚晚上代駕」

深圳半年關500店 流失20%經紀

重慶高層減薪 「等辭退收補償」

深圳房地產中介協會估算，今年上半年門店關停總數達500間。據統計，截至6月持牌中介有4.5萬人，當月二手樓成交2575宗，較去年同期減73％，即平均17人才成交一個單位。中原華南區總裁李耀智對本報稱，估計深圳從業人員至少走了20%、2000人左右，沒登記的經紀則更多。他形容整體氛圍較差，「不論是恒大如何處理，抑或『共同富裕』，大家唔知政府想點」，估計下半年成交仍會差，人員流失持續，但這一行「走得快、返得快」，倘市况轉好自然會回來。

在重慶，從事地產經紀的曾先生對本報表示，雖然當地未有限購、限價，但因銀行收緊放貸，近月睇樓客人頻率較4月少了一半，其收入自7月起減少超過一半。部分離職經紀無法開單，公司有門店今個月走了4人，佔三分之一員工，「除了新人頭兩三個月，大部分人都沒有底薪，沒有辦法掙錢」。他稱，有同事「白天摸魚，晚上跑代駕，反正呆着也是呆着」。市內亦有公司的管理層大幅減薪，但「還在熬，等着公司辭退來收補償」。

（樓市系列‧二之一）