停進口台部分水果 國台辦公開蟲害相

環球網報道，朱鳳蓮在例行記者會上表示，今年以來，大陸海關多次從台灣輸入的番鬼荔枝和蓮霧中截獲檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧，均採取退回或銷毁措施，並及時通報台方。該有害生物危及多種水果和糧食作物，對農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

朱鳳蓮展示台灣水果被驗出的病蟲害照片表示，據海關方面反映，除大洋臀紋粉蚧，從台灣番荔枝和蓮霧中還檢出可可花癭病菌和新菠蘿灰粉蚧等有害生物。海關總署決定暫停台灣番鬼荔枝和蓮霧輸入。

台批政治打壓 朱鳳蓮：抹黑

針對台灣指摘大陸禁台水果是「政治打壓」，損害台農利益，朱鳳蓮表示，為保護農業生產和生態安全，暫停輸入台灣番鬼荔枝和蓮霧「科學合理、完全正當」。她批評台當局借機抹黑大陸、煽動對立，別有用心，「說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民着想的意願」，只會進一步損害台灣民眾切身利益。

至於網上有人將「朱鳳蓮」的姓名，與鳳梨、蓮霧遭陸方暫停輸入產生聯想，朱鳳蓮回答，她希望自己的名字能夠成為台灣農產品好評的代言詞，而不是「像現在這樣成為台灣農產品差評的代言詞」。

對於朱立倫當選國民黨主席，朱鳳蓮稱，「期望中國國民黨與我們一道」，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為台海謀和平，為國家謀統一。