缺煤限電 發改委促煤企「全力增產」 彭博：官方考慮提高工業用電價格 緩解緊缺

遼寧、吉林、江蘇、浙江、廣東等多地相繼發布有序用電或限電通知。國家發改委微信公眾號昨發新聞稿稱，今年以來，受中國經濟持續恢復和國際大宗能源原料價格上漲影響，中國煤炭消費超預期增長，供需偏緊；要求在確保安全的前提下全力增產增供，指導煤炭主產區和重點企業，科學制定生產計劃，安全有效釋放先進產能；同時適度增加煤炭進口；支援企業用好國際資源，保持適度進口規模，有效補充國內供應；支援地方和企業加強煤炭儲備能力建設，準備一定規模應急儲備資源，着力增加電廠存煤；同時重點保障發電供熱用煤需要。

14省與山西簽約 廣東設協調小組

而昨日，採煤大省山西與河北、山東等14省簽訂煤炭中長期合同，保障能源供應。業內人士稱，部分地方政府為遏制高耗能、高排放，推行限電措施，但必須避免「一刀切」「簡單化」，特別是在採取有序用電時，要進一步加強精細化管理，確保民生用電供應。

廣東省長馬興瑞昨主持全省電力保供工作座談會，強調要建立電力供應保障協調領導小組，保障經濟發展和社會穩定；要多舉措提高電力保供能力，持續加大電煤採購力度，積極銜接落實天然氣資源供應，最大限度緩解發電企業困難。

缺電之際，內地首個「漲電價」方案隨即出爐。據《第一財經》報道，湖南省發改委近日印發通知，顯示在確定電力市場交易基準價格的基礎上，引入火力發電企業購煤價格作為參數，按波動調整交易價格上限，建立火力發電市場交易價格上限浮動機制。知情人稱，該漲電價方案將在下月試行。

另彭博引述知情人士表示，中國正考慮提高工業用電價格，以緩解當前電力緊缺問題；調整將以電價統一上調或與煤炭價格掛鈎的費率形式出現。知情人士稱，如果工業用電價格上調尚不足以扭轉電力短缺的情况，上調居民用電價格也在考慮之列。不過，此計劃尚待政府高層批准，仍存變數。

新華社「新華視點」昨引述業內人士稱，沿海省市疫後經濟復蘇強勁及煤價大漲、供應緊張等因素，廣東省能源局負責人表示，今年夏季廣東普遍高溫，工業生產和高溫天氣帶來用電需求旺盛，疊加部分區域水電供應不及預期等因素，導致電力供應緊張。北京大學能源研究院特聘研究員楊富強認為，用電量大幅增長反映的是疫後內地經濟和社會運行加速回溫。

煤價上漲 火力發電蝕錢

此外，供電緊張也和一些省份發電能力下降有關。火力發電約佔內地發電量七成，由於天然氣、煤炭價格高漲，供應緊張，在上網電價（電網購買發電企業的電力和電量，在發電企業接入主網架的計量價格）維持不變下，火電企業大幅虧損，發電不積極，停機檢修機組明顯增多。廣東一家發電企業負責人說，現在火電每發一度電就要虧損七八分（人民幣，下同），如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元。

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