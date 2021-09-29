東北拉掣掀「囤燭潮」 東莞港商憂限電無了期

明報記者 穗港連線

東北三省昨限電持續，遼寧發布「嚴重缺電II級橙色預警」（分4級，最嚴重為I級），在全省電力缺口達530萬千瓦的情况下，分批限制工業用電，並警告有拉閘停電的風險。有微博網民指，黑龍江省商場只營業到下午3時半，出街部分街燈都沒亮起，在家亦要摸黑吃飯。

國家電網認供應緊張

當地亦出現囤積蠟燭的現象，內媒引述瀋陽居民指近日接連停電後，開始大量採購蠟燭，「超市買不到，我就在網上下單了，目前家裏已經放了一箱蠟燭，總共有30多根」。浙江義烏一間蠟燭生產廠在一周內的訂單急增數十倍，存貨已被清空，大多來自東北。淘寶亦有售賣蠟燭的店家稱因訂單暴增，「目前已全員24小時無休進入倉庫打包」。

吉林省長視察電企 促增煤進口

吉林省長韓俊前日到電企視察，要求多路並進保煤炭供應，包括推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外採計劃，以及專人派駐內蒙煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合同。國家電網昨晚召開緊急會議，指今年面對用電需求快速增長，電煤供應持續緊張等多種因素影響，電力供需面臨新的考驗和挑戰，會全力以赴保障電力供應，強調「保安全、保民生、保重點供電」，做好迎峰度冬準備。

珠三角城市工廠近日停電多日，東莞港商劉達邦向本報表示，其工廠於9月21日，即內地中秋節假期時收到通知限電，但今次限電比起以前來得奇怪，以前可錯峰用電，「之前這一區今天限電，另一區明天限電，且午飯時間、晚上可以趕工生產」，但這次卻是「早8晚11」，而且「今日通知、明天停電」，情况罕見。一些嚴重地區甚至去到停六開一（停電6天、復通1天），變相令工廠接近停工。

他又表示，今次限電倉促，時間亦長，令不少港商措手不及。他公司有自備發電機，可以減低影響，但部分工廠唯有選擇通宵生產、白天停工，但最令人憂慮的是限電無了期，可能整個10月都會受影響。

「定期檢修」 京滬深局部停電

一線城市北京、上海、深圳的部分地區，在臨近國慶黃金周執行停電計劃。「國家電網北京電力」解釋稱，停電安排是屬於計劃檢修，主要是設備日常檢修、電網升級改造，強調首都電網供應充足，可滿足全市用電需求。深圳方面亦指，大部分計劃停電會採取轉供電、發電車等方式，僅有小部分區域會短暫停電。另外深圳在國慶期間的燈光秀亦會暫停。