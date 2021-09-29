習促建人才中心及創新高地 提京滬大灣區

會議由總理李克強主持，政治局7名常委均有出席，王滬寧作總結講話。新華社報道，習近平在會上強調，加快建設世界重要人才中心和創新高地，必須把握戰略主動，做好頂層設計和戰略謀劃，「綜合考慮，可以在北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地」。中國的目標是，到2025年，全社會研發經費投入大幅增長，科技創新主力軍隊伍建設取得重要進展，頂尖科學家集聚水平明顯提高，人才自主培養能力不斷增強，在關鍵核心技術領域擁有一大批戰略科技人才、一流科技領軍人才和創新團隊。

習又要求，到2030年，適應高質素發展的人才制度體系基本形成，創新人才自主培養能力顯著提升，對世界優秀人才的吸引力明顯增強，在主要科技領域有一批領跑者，在新興前沿交叉領域有一批開拓者；到2035年，形成中國在諸多領域人才競爭比較優勢，國家戰略科技力量和高水平人才隊伍位居世界前列。