禁離中國3年 美籍姊弟突獲准返國

父為在逃「紅通」劉昌明 母仍在押

路透社引述美國官員消息報道，英文名為Cynthia Liu及Victor Liu的劉姓姊弟，在中國待了3年多後回到美國。過去3年多，他們雖無被刑事指控，可在中國自由活動，但因「出境禁令」遭禁止離境。這對姊弟的父親是曾任交通銀行廣州分行黨委書記、行長的劉昌明。劉因涉嫌違法發放貸款約98億人民幣，被廣州市公安局立案，2007年12月逃亡至今。在中央紀委2015年4月22日「百名紅通人員」中，劉昌明排第八號。

這是孟晚舟回國後，繼兩名加拿大人返加，再有被禁離境外籍人士獲准離開中國。美國國務院發言人說，美國駐上海領事館職員協助安排兩姊弟離境。報道又稱，兩姊弟的韓姓母親Sandra Han於2018年6月帶兒女返中國探親，遭中方刑事指控，目前仍被扣押。北京當局否認上述3案有關連。

白宮指司法部「獨立決定」延遲起訴孟

鳳凰網報道，美國白宮發言人普薩基周一（27日）表示，與孟晚舟達成延遲起訴協議，是美國司法部的獨立決定，她表示：「我們對華政策是沒有改變的，我們不尋求衝突，而是一種競爭關系，我們將繼續要求中國為其不公平的經濟行為、在世界各地的脅迫行為、侵犯人權的行為負責，我們將繼續與世界各地的盟友合作。」外交部發言人華春瑩昨表示，美方近期表示不希望對抗，不搞冷戰，希望美方把他們的表態落實到具體行動上。