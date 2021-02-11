航展無人機「傾巢」 殲-20換國產引擎 殲-16D亮相 專家：破仿製蘇系戰機「隱身」傳統，顯信心

明報記者

據航展直播畫面，在昨日上午飛行表演中，連續第三屆表演的殲-20，引擎尾噴口外形已改為鋸齒狀。空軍新聞發言人申進科同日透露，殲-20用上國產引擎，「用上中國心」。澎湃新聞引述空軍專家付前哨稱，鋸齒狀的尾噴口可進一步提升殲-20尾部隱身性能。

代表中國航空工業最高技術水準的殲-20，其列裝數量一直為外界關注。今年的建黨百年慶祝大會上，15架殲-20曾飛越天安門。《環球時報》昨引述殲-20總設計師楊偉透露，「實際上天上不止15架，在地上還有許多」。

近40%新展品 無人機首作飛行表演

同樣頗受關注的「鯤龍」AG-600、翼龍-2無人機昨日依次上陣表演，上演「翼龍」掛彈、「鯤龍」投水場面。根據公開資料，翼龍-2可搭載12枚空對地導彈，昨日首次有掛彈飛行畫面出現，亦是航展上首次有無人機作飛行表演。AG-600則在約12分鐘的飛行間展示投水功能，9噸水從天而降，引來不少觀眾拍照。資料顯示，「鯤龍」能在20秒內汲水12噸，快速執行森林滅火任務。

另一焦點、首次亮相航展的殲-16D電子戰飛機，外形上看，進氣道和機翼下方總共搭載4個大型吊艙，兩個機翼翼尖也各配備小型吊艙，與戰機殲-16相比，殲-16D電子戰機頭上方取消光電探測系統。《環球時報》指出，今屆航展航空工業有近40%的展品首次亮相，以攻擊-11、無偵-7、無偵-8無人機為代表的展品，展現了未來中國航空在無人機以及空天一體能力建設上取得進一步突破的雄心。

澳門國際軍事學會會長黃東對本報表示，今屆航展無人機可以說是「傾巢而出」，不論科技含量和數量上都十分突出，並且普遍具有隱形能力。其中具有強大攻擊力的「攻擊-11」曾在國慶閱兵期間出現，大概已經服役，雖未有相關相片，此次展出的亦是1:1模型，顯示其保密程度很高。

黃東：陸軍武器噴迷彩 料吸中東客

黃東稱，殲-16D戰鬥力亦相當強悍，且打破中國仿製蘇系戰機不亮相航展的傳統。他分析，其中一個原因是經過中國改良，用途和性能已經和原型「蘇-30」相去甚遠。他亦提到，現場相片可見不少陸軍武器都噴上沙漠迷彩，顯示目標買家為中東客戶。

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