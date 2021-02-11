國產C919航展未亮相 路透：缺美國零件進度落後

中國國際航空航天博覽會（即珠海航展）今起至10月3日舉行，將會有40國、700個參展商參與。據「中國之聲」等內媒報道，新型「垂直發射系統」由航天科工集團研製，從展出的模型看，至少共架（即冷-熱兼容發射）容納四種導彈，其中一種防空導彈採用「一坑四彈」設計。可裝載的導彈包括CM-103新型導彈等。軍事專家指，系統兼容全新導彈，理論上海軍實力將得到大幅提升。

中國商飛、民航局均沒回應

另據路透社報道，中國首款國產大型客機C919預期最快明年付運，不過由於美國去年底宣布收緊高科技產品出口，中國商用飛機公司無法得到及時支援，部分零件已經用盡。盡管美國供應逐漸獲得出口許可，但消息人士稱已令項目延誤、甚至可能影響早期生產。由於進度落後，C919仍在努力累積最低飛行時數，以獲得民航局發出適航證，使試飛以外無暇參加珠海航展。中國商飛、中國民用航空局對此暫未回應。