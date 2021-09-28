黃金周料6.5億人次出遊 影城新開張 北京最熱門

《北京日報》報道，據旅遊電子商務平台「同程旅行」發布的報告預測，今年「十一」黃金周期間，內地國內遊人數將達到6.5億人次，恢復至2019年同期的八成以上。此前，據文化和旅遊部數據，2020年國慶長假期間，全國共接待國內遊客6.37億人次。由於黃金周休假時間較長，假期期間的周邊短途遊、國內中長線出遊及探親等各類需求旺盛；相比中秋小長假，機票平均價格增約10%。

大數據：「紅色旅遊」熱門主題

前述報告顯示，內地民航機場在黃金周期間的客流高峰將出現在9月30日和10月7日。不少遊客選擇在假期前一日出行，而返程客流大多集中在假期最後一天。假期期間內地熱門航線中，重慶、成都、上海、昆明、廣州、貴陽、北京、深圳、杭州、西安等核心城市進出港航班客流量最大。火車票方面，熱門到達城市主要有重慶、廣州、成都、長沙、北京、深圳、西安、南寧、南昌、杭州。「同程旅行」大數據還顯示，黃金周期間，「紅色旅遊」成為遊客出行的熱門主題，鄧小平故里等名人故居類景區、四川瀘定橋等紅色遺址類景區都在熱門景區之列，延安、遵義、貴陽、長沙、杭州、井岡山等地的紅色旅遊景點人氣較高。

報告基於有關住宿大數據的預測顯示，有過夜住宿需求的遊客主要集中在北京、上海、成都、長沙、重慶、青島、南京、杭州、南昌、廣州等城市，這些城市也將是「十一」期間的熱門目的地。

另據中新社，根據導航軟件駕車數據預測，黃金周期間，北京位列全國熱門旅遊城市榜首。剛開業不久的北京環球影城將成為全國十大自駕熱門樂園之首，珠海長隆海洋王國、上海迪士尼樂園緊隨其後。

內地新冠疫情仍未完全清零，黑龍江及福建仍有本土確診病例。中國疾病預防控制中心發布的《2021年中秋國慶假期健康提示》稱，避免前往疫情中高風險地區，特別是避免非必要的跨境旅行。旅行前，提前了解目的地疫情防控政策措施，並備好個人防護用品。