英艦穿越台海 解放軍：居心不良

英軍越海峽訪越南

《自由時報》報道，隨航母打擊群一起部署在印太地區的英軍「里士滿」號（HMS Richmond）護衛艦通過台灣海峽時在Twitter發帖說，「在東海地區經歷與伙伴和盟友們一個繁忙的合作期間後，我們正通過台灣海峽前往越南訪問，並訪問越南海軍。」根據「台灣西南空域」facebook粉絲專頁記錄，「里士滿」號進入台灣海峽，昨位於台北港西方約35海里位置，由北向南，並艦載直升機海空操演。

英媒：為免北京大反應 航母群不會駛過

「伊麗莎白女王」號航母打擊群9月上旬停靠日本訪問。其間英國皇家海軍一名高級官員對日本媒體表示，台灣海峽很明顯是一個國際航運通道，也是自由與開放的印太地區的一部分。但據英國媒體報道，為不引起北京的反應，航母打擊群此次不會駛過台灣海峽。

美國軍艦頻繁通過台灣海峽，但美國的盟國很少派軍艦穿越這一敏感海域。中國官媒《環球時報》以「張狂」為標題報道「里士滿」號護衛艦通過台灣海峽的消息，並引用外交部發言人早前的話說，「相關國家高調公開軍艦過台海究竟有何用意？我們切實地希望相關國家以實際行動尊重我們的主權和內政」。

據解放軍「東部戰區」公眾號消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，9月27日，英國「里士滿」號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。英方枉費心機刷「存在感」，這種行為居心不良，破壞台海和平穩定，充分暴露其投機心態。