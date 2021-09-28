官媒斥「一刀切」減碳 如開學前趕功課

文章表示，中國因疫情受控而得以復產復工，承接境內外生產需求，因此工業大省能源消耗迅速上升。而部分地區在2030年達到碳達峰的預期下，在2020年後搶着給違規「兩高」 （高耗能、高排放）項目「開綠燈」，一些地方甚至出現未批先建項目。今年上半年多地能耗不降反升，9省區能耗強度、消費總量均被國家發改委給出一級預警。

「如不糾正，後患無窮」

文中批評，為應對考核，各地又趕緊立「軍令狀」、加速整改。但轉眼已近第四季，為了讓全年指標達成，於是一些地方就採取強力手段，「訂指標、壓任務，對產業園區和行業強制限產停工、拉閘限電。」一刀切的行為，非但無益於節能減排、轉變發展方式，反而給經濟社會帶來不必要的失序。文章稱運動式減碳已被政治局會議點名批評，如不糾正，後患無窮。

另據南方網報道，廣東省能源局副局長劉文勝亦表示，本輪錯峰用電不是因為能耗雙控工作。主要是廣東省經濟復蘇勢頭強勁，社會經濟發展平穩快速態勢帶動電力電量均高速增長。