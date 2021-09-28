周末無預警斷電 東北三省大混亂 減排變缺電 民眾一氧化碳中毒 交通燈「罷工」大塞車

王小姐：無飯開無上網 活出「原始人」感覺

黑龍江東寧市民王小姐，前日在微博上發文稱，上周六早上十點到晚上十點，無預警停電12小時，而周日又再停電，令她無法煮飯，孩子也只能跟她一起吃外賣。有不少網民表示，停電使居民樓高層出現停水，導致在家不能吃熱食，早起不能洗漱和如廁；手機網絡亦受影響，電子支付不能使用。昨日東北氣溫普遍在5℃至15℃，但尚未到集中供暖期，限電亦使居民無法用電取暖，王小姐形容自己活出「原始人」的感覺。此外，有孕婦因電梯停運不得不爬24層樓梯回家，有居家病人的製氧機因停電「罷工」，家人不得不全家出動用氧氣袋手工供氧。

官方稱「停電停水將成常態」 籲用電高峰勿搭￼免被困

因減排壓力，各地減少煤電供應導致出現供電缺口（見另稿）。網絡流傳的「東北電網有序停電預警通知單」顯示，上周六到周日，全網最大電力缺口771萬千瓦，其中遼寧371萬千瓦、吉林125萬千瓦、黑龍江180萬千瓦、內蒙古東部五盟市地區95萬千瓦。吉林新北水務公司前日則發布通報稱，「按國家電網要求，將實行東北電管局和吉林省能源局有感有序用電精神，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，並將持續到明年3月份，停電停水變為常態。」亦有吉林的物業公司向居民發布通知，要求在下午4時至下午6時用電高峰期間禁止使用電梯避免被困。

吉林有醫院斷電 當局沒交代影響

除此之外，民用市政設施亦被限電波及，其中包括學校和醫院甚至交通設施，吉林舒蘭市稱，自上周六起限電，包括多間醫院及學校在斷電範圍，當局沒交代詳細影響。封面新聞旗下的「青蕉視頻」引述遼寧沈陽居民陸先生稱，當地在上周五早上已停過一次電，有工廠直接通知工人下班。而在前一日下午，當地在下班高峰期前停電，導致部分道路的交通燈亦停止運作，交通出現混亂。

鋼企停機漏煤氣 23人中毒送院

停電事件亦造成有民眾一氧化碳中毒。《新京報》報道稱，遼寧澎輝鑄業有限公司上周五因限電致設備停機高爐煤氣泄漏，共有23人與煤氣接觸反應，當晚傷者全部被送至遼陽市中心醫院救治。截至昨日，23人仍在醫院接受觀察治療，暫無生命危險。

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