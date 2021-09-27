孟晚舟華為住宅區隔離 無支持者現身 保安「秘而不宣」

央視台長：彰顯中共「人民至上」理念

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟前晚乘坐國航包機返抵深圳後，隨即送到深圳坂田的防疫隔離地點。孟晚舟的隔離地點在華為荔枝苑內，該地區屬於華為興建的生活住宅區，主要租予華為員工居住。本報記者昨日中午前往華為荔枝苑，大門外並沒特別加強保安，也不見有孟晚舟的支持者聚集。當記者嘗試進入小區時，遭大門保安阻止。面對記者詢問孟晚舟是否在小區內隔離，保安只重複表示不清楚，並再三提醒記者非住客不能進入小區範圍。

康明凱斯帕弗返抵加拿大

澎湃新聞報道，中央廣播電視總台台長慎海雄昨在上海舉行的央視融媒體產業投資基金成立儀式上披露，央視旗下的央視頻、央視新聞客戶端、央視網等新媒體平台，關於孟晚舟回國報道的讚好總人次達4億，超過了美國和加拿大人口的總和。慎海雄稱，孟回國事件彰顯了中共人民至上的執政理念。《中國紀檢監察報》則稱，孟晚舟事件是百年未有大變局的縮影，反映中國企業在做大做強的道路上不得不面對風浪，中國的政府和企業亦在「實戰」中積累了寶貴鬥爭經驗。

孟晚舟歸國之時，此前涉嫌在中國犯間諜罪的加國前外交人員康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor）也獲釋返加。澎湃新聞昨稱，兩人是以身患疾病為由申請取保候審。經中國有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，相關部門分別對兩名被告人「依法」作出批准取保候審的決定和中止審理案件的裁定。斯帕弗本年8月被裁定其為境外刺探、非法提供國家秘密罪，一審判處有期徒刑11年，康明凱則未庭審。依據內地法律，案件需經兩審才能宣告罪成。

明報記者