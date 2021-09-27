延期一年 珠海航展明開幕

據央視報道，因受新冠疫情影響，原定於2020年11月舉辦的第13屆航展延期到了明天開幕。昨日，包括空警-500、運-20等戰機已抵達珠海，作為「重量級明星」的殲-20戰機也在珠海上空訓練。

中國空軍新聞發言人申進科稱，本屆航展，殲-20、運-20齊聚珠海，殲-16D、無人偵察機-7首次展示。首次亮相無偵-7無人機，是中國自行研製生產的高空無人偵察機。首次亮相中國航展的殲-16D飛機，是以殲-16飛機為平台自主研製的新型電子戰飛機，具備「偵、攻、防一體」綜合作戰能力。

與以往相比本屆航展規模將進一步擴大，展館數量從上屆的8個增加到11個。在8號館的兵器館內，裝備已經全部完成進場。包括車載加榴炮、方艙指揮車、迫擊炮、無人機以及主戰坦克等。本屆航展中兵器館共展出153件裝備，其中62項裝備首次參展。

另據觀察者網，在本屆航展上，中國航天科工集團有限公司在展會現場展出了「騰雲工程」太空穿梭機的模型。航天專家稱，騰雲工程作為一種全新的航空航天設備，可執行航天發射任務並多次重複使用，既可載人也可貨運。