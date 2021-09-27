世界互聯網大會 馬斯克：數據全放中國

大會由國家網信辦與浙江省政府舉辦，今屆主題為「邁向數字文明新時代—攜手構建網絡空間命運共同體」。據新華社報道，國務院副總理劉鶴透過視像，宣讀習近平的賀信。信中指出，當前世界百年變局、世紀疫情交織疊加，中國願與各國一道，構建數碼合作格局，築牢數碼安全屏障，推動構建人類命運共同體。

阿里CEO：應幫政府解數據安全問題

互聯網巨企代表講話，緊扣當下「數據安全」「共同富裕」等政策熱點。據觀察者網等內媒報道，阿里巴巴CEO張勇表示，平台公司應該站出來，幫助解決政府關於用戶隱私保護、數據安全的問題。他並透露，早前阿里捐1000億元人民幣助力共同富裕，其中「技術普惠人才培養計劃」將面向縣域中職學生進行職業規劃，希望能為欠發達地區培養逾20萬名人才。

奇虎360公司董事長周鴻禕批評，有些企業總是惦記着「老百姓兜裏的三瓜兩棗」，強調在新時代，互聯網企業應主動與國家戰略保持一致，科技報國，承擔新時代「上山」「下海」擔當。

透過視像出席的馬斯克，讚揚中國是「數碼領域的全球領導者」，又稱Tesla已在中國建立數據中心，所有數據都會儲存在中國，只有極為罕見的情况，才會在獲批後轉移，並稱未來將繼續加大在華投資。今年8月，網信辦發布規定，提出重要數據應在境內儲存。

馬雲馬化騰缺席

今屆大會因新冠疫情關係，來自80多國及地區、近2000名代表，以線下或線上形式參與。阿里巴巴張勇、小米科技董事長雷軍等出席開幕禮，英特爾公司CEO蓋爾辛格、高通公司執行長安蒙透過視像參與。阿里創辦人馬雲、騰訊控股主席馬化騰無出席。