習賀電提國家統一 朱：兩黨求同尊異 江啟臣去年沒賀電 學者：朱態度明確

朱立倫在國民黨主席改選中獲得8.5萬張選票，以45.78%得票率當選，繼2015年之後，將重掌黨中央。他昨天展開全台感恩謝票之旅，在前往國民黨桃園市中壢區黨部時表示，在上午9時許接獲習近平賀電。賀電指出，當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海「謀和平」，為國家「謀統一」，為民族「謀復興」。

習稱「台海情勢複雜嚴峻」

比較歷次習近平致電國民黨主席當選人，對於台海兩岸關係的描述不斷惡化，從2013年馬英九當選時的「面臨重要機遇」；2015年朱立倫的「發展充滿期待」；2016年洪秀柱的「面臨新的局勢」；2017年吳敦義的「發展面臨挑戰」；直到本次朱立倫收到的「台海情勢複雜嚴峻」。

朱立倫覆電向習近平表示，兩岸關係30多年來，在貴我兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。

由於去年補選現任黨主席江啟臣當選後，習近平卻沒有依循往例發出賀電。但如今朱立倫才當選，習近平就立即恢復對國民黨新當選主席發賀電的慣例，對江、朱的差別待遇明顯。

廈門大學台研院副院長張文生向本報表示，這種差別對待主要源於朱、江兩人對「九二共識」堅持「一中」、反台獨的態度，朱立倫比較明確、積極、不模糊，即使前天當選沒有直接提到九二共識，但提到一貫遵守黨章、黨綱，實際上也打包、包含了這個意思。而江啟臣雖然不排斥「一中」、兩岸交流，但在這方面不敢表態，「在這個背景下大陸沒有發賀電，從江啟臣、國民黨本身而言，也未必想收到賀電」。

張文生：對國民黨更明確要求

習近平的賀電為近年來首次提到「謀統一」，張文生稱在台灣現有環境變化之下，對國民黨有更明確、更高的要求，「希望他在謀求統一、謀求民族復興方面能跟中共相向而行，能夠共同努力，在穩定兩岸關係方面，要發揮更積極、正向的作用」。而朱立倫回覆賀電用了一貫提到的「求同尊異」，考慮到有意參選2024年選舉，因此比較強調「求同」同時要「尊異」，來回應雙方對「中華民國」的意見和政治分歧。

藍營解讀：對朱信任與期待

熟悉兩岸事務的藍營人士對習發賀電解讀稱，一方面是表達對國共恢復往來的善意；另一方面也是對曾赴陸與習近平舉行「朱習會」的朱立倫，有不同於江啟臣的信任與期待。

明報記者

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