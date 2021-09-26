副外長：堅定走符國情人權路

新華社報道，馬朝旭說，中國實現民族復興的過程，也是實現社會公平正義和不斷推動人權事業發展進步的進程；將堅定不移走符合自身國情的人權發展道路，積極參與全球人權治理，為推動國際人權事業健康發展作出不懈努力。而在本屆人權理事會上，中國將全面宣介中國人權理念，把生存權和發展權作為首要基本人權。

馬朝旭批評，一些西方國家將人權理事會變成政治對抗的舞台，就涉疆、涉港問題粗暴干涉中國內政。他又回顧中國人權發展，稱過去100年，中國走出一條符合國情的人權發展道路，歷史性解決絕對貧困問題，取得舉世矚目人權成就。中國同時積極參與全球人權治理，踐行《聯合國憲章》和《世界人權宣言》；先後批准或加入26項國際人權文書，包括6項聯合國核心人權條約，參與3次聯合國人權理事會國別人權審議；同20多個國家及地區組織開展人權對話磋商，不斷拓展國際人權交流與合作。