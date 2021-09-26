朱立倫勝選：重建兩岸交流管道 得票率最低國民黨主席 台學者：安內要緊

國民黨主席選舉昨日上午8時開始投票，至下午4時截止並啟動開票程序。《聯合報》報道，根據昨晚8時公布的投票結果，共開出187,999票，朱立倫以85,164票、得票率45.78%，確定當選黨主席；其餘候選人得票，分別是孫文學校總校長張亞中60,632票，得票率32.59%；黨主席江啟臣35,090票，得票率18.86%；前彰化縣長卓伯源5133票，得票率2.76%。

江啟臣宣布總辭 求月底前交接

早在昨日下午6時20分、開票已過七成時，得票僅2萬多的江啟臣，提前到國民黨中央黨部中山廳宣布敗選，並提前恭喜朱立倫當選。中央社報道，江啟臣宣布，當日率領一級黨務主管總辭，並成立交接小組，力求9月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺。不過，朱立倫隨後表示，請辭是要經過中常會通過，他不知道常會之後會作什麼樣的決定。他又說，主席交接按照黨章規定，應該是要到全代會，他必須遵照規定，「我也不能自己決定時間」。

2017年國民黨主席選舉也曾發生過相關爭議，時任黨主席洪秀柱在當年5月20日連任失利後，因全代會安排在8月20日，為避免看守空窗期過長，即表達提前交接意願，遭主席當選人吳敦義拒絕。後洪秀柱堅持在當年6月30日提前請辭，在吳敦義堅持8月20日全代會才接手下，僅交接小組提前運作，讓黨務領導一度真空近2個月。也因當年交接空窗期爭議，吳、洪還一度就指定中常委提名發生爭議。

昨晚8時30分許，朱立倫發表勝選感言時說，「今天晚上是民進黨要開始擔心的時刻，因為從今天開始，國民黨會是一個空前團結、充滿戰鬥力的國民黨」。風傳媒報道，朱立倫宣示，國民黨在兩岸路線上，絕對不會變成小綠，不會畏懼任何民進黨標籤，要重建兩岸交流平台和溝通的管道，在黨綱黨章的規範下交流；同時等就任第一天就啟動對美代表處的籌備工作。

就任即啟動對美代表處籌備工作

國民黨主席選舉結果出爐後，台灣民眾黨表示恭喜，並期盼朱立倫能帶領國民黨扮演好「最大在野黨」的角色，與民眾黨一起發揮實質且有效的監督功能，才是找回台灣人民信任的重要關鍵。因資歷問題無法參選黨主席的中廣董事長趙少康則說，國民黨兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心，又呼籲團結，號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊。目前暫未見大陸回應。

學者：安撫張粉 兩岸關係非地選主軸

台灣中山大學政治所教授廖達琪接受中央社訪問指出，朱立倫的兩岸路線會採取「和中」的溫和路線，但應會微調九二共識說法，且朱立倫過去曾與中共總書記習近平見過面，未來若要跟對岸接觸可能有間接管道，但應該不會馬上進行。廖達琪表示，兩岸關係恐不會是朱立倫上任後當務之急，而是要先安撫孫文學校總校長張亞中的支持者，及迎接2022地方選舉，兩岸關係並非地方選舉的主軸，眼前最重要的事應是安內。