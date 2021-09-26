華學者：中美關係緩和妥協例子 美鷹派：拜登政府屈服

王義桅認為，孟晚舟獲釋，對華為、加拿大、美國和中國都有好處，至少加拿大可藉此宣稱司法獨立且未屈從美國壓力；美國司法部與孟達成協議，體現美「長臂管轄」客觀存在，拜登政府在處理該事件上，也沒有引火上身。

紐時料美對華為限制短期難放寬

加媒：加應聯盟回應北京威嚇

不過，在美國國內，對華鷹派質疑拜登政府屈服於中國壓力，在特朗普政府任職國家安全委員會中國事務主任的特平（Matt Turpin）指，協議或令北京認為扣押人質奏效。《紐約時報》則指，美司法部對華為的刑事控訴未完，孟晚舟承認故意誤導銀行高層以避過制裁，或被檢方當成對華為不利的證據。美國對華為的種種限制，包括晶片，相信短期內難以放寬。

加拿大《環球郵報》評論指，事件反映中國政府樂意藉拘留平民威嚇別國，加國須謹記教訓；商界或尤其希望修補中加關係，但不應操之過急；加國首先應就安全問題更清晰回應中國，特別是明確拒絕在5G網絡使用華為設備，亦應積極游說盟友對北京的威嚇戰術作統一回應。《溫哥華太陽報》引述中國政策分析師格呂茨納（John Gruetzner）指，中加關係仍有許多嚴重問題，包括貿易政策和氣候承諾等，估計西方盟友亦將要求渥太華更明確向中國表態。