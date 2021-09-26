特稿：人群機場等接機 警「客氣」驅趕

歡迎者中，既有自發前來的深圳市民，也有自稱華為家屬的組織，三五成群舉國旗、黨旗及橫額，也一度有約20名拿着「華為家屬：歡迎孟晚舟女士回家」橫額的市民高叫「孟晚舟、巾幗英雄、歡迎回家」口號。深圳市民門女士與丈夫表示自發前來，門女士形容自己是以「母親」身分接「女兒」回家，如果能親眼看到孟晚舟從接機大堂出來，會跟孟說「辛苦，終於回來了」。

晚上約7時30分，即孟晚舟所乘包機預計到達時間前後，大堂內人群氣氛高漲，十多名支持者唱國歌。雖然每次有人舉橫額或叫口號，就有機場人員上前勸喻，但未有驅趕。

隨着愈來愈多歡迎者到達，接機大堂一度聚集逾300人，警方拉人鏈及封鎖通道不再讓人進入，逾300人被擋在外。9時許，更多警察到場，一邊解釋接機大堂沒任何活動安排，在防疫考慮下要求現場人士有序離開，雖然清場行動持續至少20分鐘，但警方態度客氣，沒有發生衝突。人群亦未即時離開，更多人聚集在接機大堂樓上唱歌及喊口號，直到孟晚舟落機，人群仍未散去。

拿着橫額的深圳市民丁伯表示，理解警察驅趕，也知道孟晚舟未必經公眾通道現身，但他認為無論是否能見到孟晚舟，有那麼多市民到場已是一種支持。

明報記者 陳子凌深圳報道