兩加人同日准返國 杜魯多感謝盟友 中方曾多次否認兩人為孟案人質

杜魯多上周五（24日）晚8時45分左右透露康明凱和斯帕弗將獲釋的消息，他說搭載兩人的航班在美東時間晚上7時30分左右離開中國。他們由加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）陪同下離境。法廣網報道，杜魯多拒答這一進展對加中緊張關係意味着什麼，也沒有回答兩人是如何被釋放的，僅強調「我要感謝我們在世界各地的盟友和國際社會的伙伴，他們堅定不移地聲援加拿大和這兩名加拿大人」。他又稱，「這兩個人經歷了一個令人難以置信的艱難磨難」，並將於25日早些時候返回加拿大。

同日，美國之音引述布林肯說：「美國政府與國際社會站在一起，歡迎中國當局決定釋放被任意拘留兩年半多的加拿大公民斯帕弗和康明凱。我們很高興他們回到加拿大的家。」

2018年12月1日，加拿大當局應美國要求，在溫哥華機場逮捕轉機的孟晚舟。12月10日，康明凱和斯帕弗亦在中國被捕。今年3月19日和22日，斯帕弗和康明凱分別在丹東和北京閉門審理。8月11日，斯帕弗間諜罪成，被判有期徒刑11年，驅逐出境。

斯帕弗上月間諜罪成判囚11年

其實在孟晚舟被拘禁期間，2019年1月14日，大連中級法院曾就遼寧高院發回重審的加拿大人謝倫伯格（Robert Schellenberg）販毒案重審。早前他不服被判15年，提出上訴。二審發回重審後，卻被改判死刑。今年8月10日，遼寧省高院維持死刑判決，並報最高法院核准。依內地司法程序，死刑核准時間一般為2個月以上。