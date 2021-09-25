二氧化碳合成澱粉 重大突破

新華社引述論文通訊作者、中科院天津工業生物所所長馬延和稱，此次研究中，科研人員用一種類似「搭積木」的方式，從頭設計、構建了11步反應的非自然二氧化碳固定與人工合成澱粉新途徑。核磁共振等檢測發現，人工合成澱粉分子與天然澱粉分子的結構組成一致。相比而言，自然界的澱粉合成依賴植物光合作用，涉及約60步代謝反應以及複雜的生理調控。

1立方米反應器年產量 相等5畝玉米地

實驗室初步測試顯示，人工合成澱粉速率是自然澱粉合成速率8.5倍。在充足能量供給條件下，按目前的技術參數推算，理論上1立方米大小的生物反應器年產澱粉量，相當於中國5畝玉米地的年產澱粉量。

中新社引述業內專家稱，若該系統過程成本能降低到較農業種植更具經濟可行性，將會節約90%以上的耕地和淡水資源，且能有效避免農藥、化肥等對環境的負面影響，推動形成可持續的生物基社會，提高人類糧食安全水準。同時為推進「碳達峰」和「碳中和」目標實現的技術路線提供一種新思路。

美國科學促進會、《科學》雜誌新聞部執行主任梅根．菲蘭認為，該研究成果將為未來通過工業生物製造生產澱粉這種全球性重要物質提供新的技術路線。包括日本、德國等一些外國學者也認為該研究是一項重大突破。

下一步，科研團隊將繼續攻克澱粉合成人工生物系統的設計、調控等底層科學難題；同時要推動成果走向產業應用，未來讓人工合成澱粉的經濟可行性接近農業種植。