「錯誤由犯錯人承擔」 海航董事長及CEO被捕

海航稱生產經營不受影響

海航集團微信公眾號昨日發佈消息稱，「今接到海南公安機關通知，海航集團有限公司董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施」。昨日傍晚，海航集團召開黨員幹部大會，顧剛傳達學習海南省委辦公廳關於進步一加強黨的領導相關文件精神，並通報了陳峰等人被採取強制措施的情况。

顧剛表示，當前海航集團風險處置工作進入衝刺時期，集團上下要進一步堅持和加強黨的全面領導，確保風險處置工作統一意志、統一行動，步調一致向前。

書記發信 斥危機過後多人忘使命

昨晚顧剛再向員工發信，稱海航發展28年，曾經是民企發展的楷模，也經歷很多危機，並多次獲得社會各界支持，化險為夷。結果在擺脫危機後，很多人又丟了初心、忘了使命，「總是把因果和自己的冒險經歷掛在嘴邊，佛經成了指揮自己的行動指南。直至當野心和欲望把集團送入深淵的時候，再一次遇到更大危機的時候，既不能清醒的認識自己、也沒有把握住機會、沒有說真話的勇氣、更沒有付出和擔當的魄力。直至要把數十萬家庭的希望、成千上萬家機構的信任毀於一旦，乃至於給國家造成了數千億元的巨大損失，這時候很多事情就真的已經注定」。

給國家造成數千億損失

形容重組「最差情况下最好選擇」

信中稱，一共還有6天，又要面臨最後的大考，過去的海航曾經給太多的機構和個人造成了損失，即將召開的破產重整的二債會是大家的艱難決策，但也是法治化市場化中最差情况下的能有的最好選擇。「海航人還要面對這個大考，我們要努力，希望別人支持那個最差情况裏的最好選擇，給海航機會，錯誤由犯錯的人承擔」。

本月18日，海航曾召開內部安全生產經營例會，顧剛在會上公布海航破產重組的部分信息，《華夏時報》引述海航內部人士稱，顧剛表示，如順利完成破產重組，海航將重整拆分為4個完全獨立的板塊，分別為航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊。報道並稱，按照顧剛的說法，重整後老股東團隊及慈航基金會在海航及成員企業權益將全部清零，不再擁有相關股權。

消息人士：陳峰不支持重組方案

公開資料顯示，2020年2月，陳峰以130億元人民幣資產名列《2020世茂深港國際中心．胡潤全球富豪榜》第1530位。消息人士向本報表示，因為該項重組方案重創陳峰等人，因此陳峰等人對相關方案並不支持。不過，消息人士並明言陳峰與譚向東究竟因何行為及被處以何種「採取強制措施」。

海航是近年來全球資產最大買家之一，業務橫跨旅遊、地產、零售、金融、物流、船舶製造、科技等眾多產業，規模超萬億元人民幣，資產更遍佈世界各地。惟今年初傳出破產重組消息後，海航開始不斷變賣內地資產，目前在香港也僅剩香港航空。