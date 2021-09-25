北京聞風：中美步入穩定戰略競爭軌道／文：鍾鳴九

其實，中美領導人在聯合國演說，主要面向全世界受眾，避免在多邊場合過多評價中美雙邊關係，是題中應有之義。即使習拜的發言有給人「隔空喊話」之感，但基本是不點名批評，更多地是展現自己負責任大國的領袖形象。

執政半年 拜登對華評估完成

近期中美過招時常讓人撩亂，既有元首通話、氣候變化磋商，又有在台灣、香港等問題上一系列齟齬。據中國人民大學國際關係學院副教授左希迎分析，目前拜登政府對中國的評估及政策制定已基本完成。美國已度過對中美關係的焦慮期，中美關係框架在拜登執政半年多後，逐漸趨於穩定。他認為，穩定不一定就是緩和，只是表明現在雙方已互相理解彼此的需求，從而進入相對穩定的戰略競爭軌道。

吉林大學國際關係研究所副所長、教授孫興傑對筆者表示，今年中美在不同場合、通過多種方式接觸，達成的基本共識或曰中美關係的底線有兩條：一是雙方不會將競爭變成衝突或對抗；二是雙方要尋求合作面，尤其是在氣候變化領域。

消息人士透露，中美當前互相摸清「底牌」，對下一階段推進氣候、經貿、阿富汗等議題的合作，具有方向性意義。孫興傑稱，今年11月在英國格拉斯哥召開的聯合國氣候峰會上，可能會推出中美在氣候領域合作的成果。除氣候議題，中美在全球經濟復蘇方面亦需合作。雙方的宏觀經濟政策要協調，畢竟疫情之下，保持全球供應鏈的基本穩定非常重要。

意識形態難解結 個別議題有商量

不過，北京官方的態度也很明顯，即中美合作能否順利推進，「球」始終在美國一方。中國駐美大使秦剛日前在一場演講中表示，他擔心的是美方以競爭定義中美關係，而美方競爭的方式往往是對抗，特別是在涉及中國核心利益的重大問題上。這再一次表明，中國官方對推進中美合作，有自身明確底線，即雙方必須相互尊重，中方不會接受美方損害中國的核心利益。

孫興傑認為，美國的確在挑起中美意識形態之爭，但是涉及意識形態問題很難有解，雙方都會堅持自身立場。未來中美若想擴大共識，或可以淡化或擱置意識形態問題，轉而通過功能性議題的合作，擴大雙邊關係，把爭議變小。

鍾鳴九