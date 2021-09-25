秦剛：中美回不去 需互動新機制

中國駐美使館消息，在彭博創新經濟論壇高級別視像會議上，秦剛發表題為「茍日新、日日新、又日新」的演說，他說，當前全球創新空前活躍，正以前所未有的方式塑造着中美兩國和世界。

秦剛表示，對於中美關係，創新是破解難題的「金鑰匙」，面對複雜嚴峻的中美關係，尤其需要發揚創新精神，「要有新格局、新思維、新方法」。對於新格局，秦剛引述國家主席習近平在與美國總統拜登通話中的話，稱中美應展現大格局、肩負大擔當，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。而新思維，他強調中美彼此利益深度交融，雙方誰也離不開誰，誰也改變不了誰，誰也取代不了誰，「呼籲美國也要堅持和平發展，摒棄錯誤思維，同中方一道找到一條相互尊重、合作共贏的和平共處之道」。

最後，秦剛提到新方法，他認為中美關係經歷變化後，已回不到過去；但中美除可推進在氣候變化、疫情防控、經濟復蘇等問題上的協調和合作，中方將繼續擴大開放，促進中美科技、經貿合作，「美方也要為兩國合作創造條件，而不是製造障礙」。

報告：美企對華經商樂觀如貿戰前

另外，「上海美國商會」周四（23日）發布的報告顯示，受訪的338家美國企業中，78％對中國業務未來5年的看法是「樂觀或稍微樂觀」，較2020年高近20個百分點，回復到2018年水平。不過報告亦顯示，46.7%受訪企業稱監管環境透明，低於前一年的51.4%。