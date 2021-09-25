習撐中關村改革 建世界領先科技園 論壇升格國家級平台 組委會：黨作出重要決策

組委會上周新設 劉鶴做主任

新華社報道，習近平昨晚致辭指出，在當前時代背景下，世界各國更加需要加強科技開放合作，共同應對挑戰。他說，中國高度重視科技創新，將以更加開放的態度加強國際科技交流，積極參與全球創新網絡，共同推進基礎研究，推動科技成果轉化，培育經濟發展新動能，加強知識產權保護，營造一流創新生態，塑造科技向善理念，完善全球科技治理，更好增進人類福祉。

開幕致辭 習：加強國際交流產權保護

他又強調，中關村是中國第一個國家自主創新示範區，中關村論壇是面向全球科技創新交流合作的國家級平台；中國支持中關村開展新一輪先行先試改革，加快建設世界領先的科技園區，為促進全球科技創新交流合作作出新的貢獻。

上周五（17日），2021中關村論壇組委會第一次全體會議在京舉行。劉鶴和北京市委書記、組委會第一副主任蔡奇出席會議。會議指出，「中關村是中國創新發展的一面旗幟，在推進科技自立自強中肩負重要使命。要把中關村論壇打造成為面向全球高科技創新交流合作的國家級平台，是黨中央作出的一項重要決策，一定要進一步提高政治站位，體現論壇的高層次、高水平、國際化，落實落細各項籌備任務，把這件大事辦好。」劉鶴是國家科技體制改革和創新體系建設領導小組組長，今年6月據報被委任負責第三代晶片的研發和製造項目，以擺脫美國制裁的影響。

會議還強調，要以最高標準做好疫情防控，做到論壇期間「零感染」，「確保將論壇辦成一場精彩盛大的國際科技盛會」。

今次論壇以碳中和為主題之一，據報邀請到德國、意大利、挪威、丹麥、英國、比利時相關機構出席。以往中關村論壇多為北京市級領導和科技部官員出席。2019年習近平首次向論壇致賀信。他在賀信中指出，「當前，新一輪科技革命和產業變革正加速演進，創新發展、合作共贏是大勢所趨」。當年論壇主題亦圍繞5G這一中美科技戰中的焦點展開。2020年論壇則因新冠疫情影響，改為線下線上結合的方式舉辦，但亦邀請了眾多全球專家和投資者，顯示論壇銳意走向國際化。

中關村於上世紀80、90年代發展成「電子一條街」，目前是中國科教人才資源最密集的區域，擁有以北京大學與清華大學為代表的高等院校40多間，中國科學院、中國工程院所屬院所等國家（市）科研院所206間，國家級重點實驗室112間，現已成為覆蓋北京16區縣和天津市濱海中關園的高端產業功能區，被譽為「中國矽谷」。

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