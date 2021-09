童裝印不當字句圖案 「江南布衣」道歉

有網民19日在社交媒體發文稱,家裏有件jnby by JNBY童裝印滿「Welcome to hell(歡迎來到地獄)」「let me touch you(讓我摸摸你)」等字樣,還配有撒旦、骷髏頭、萬箭穿心等圖案。該網民對新京報說,看到這些文字和圖案,「心裏覺得很別扭」。20日,她收到jnby by JNBY官方私信道歉,表示產品設計給消費者造成不悅,消費者可到指定門店全額退貨退款。

多個社交平台的網民22日亦熱議此事,部分網民曬出該品牌童裝,還有疑似車裂、釘錘、小孩跌落、小孩身上插滿箭等圖案和文字。

jnby by JNBY官方帳號在相關文章網帖下稱,對童裝出現不當圖案對消費者造成困擾深表歉意。公司已經下架所有相關產品,並嚴格審核,杜絕此類事件再次發生。

不過,「江南布衣」並未在官方帳號中作出回應。「江南布衣」客服也告訴紅星新聞,公司已收到這個消息,對其產品設計「產生的歧義給消費者帶來的困擾感到非常抱歉」。