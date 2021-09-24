童裝印不當字句圖案 「江南布衣」道歉

有網民19日在社交媒體發文稱，家裏有件jnby by JNBY童裝印滿「Welcome to hell（歡迎來到地獄）」「let me touch you（讓我摸摸你）」等字樣，還配有撒旦、骷髏頭、萬箭穿心等圖案。該網民對新京報說，看到這些文字和圖案，「心裏覺得很別扭」。20日，她收到jnby by JNBY官方私信道歉，表示產品設計給消費者造成不悅，消費者可到指定門店全額退貨退款。

多個社交平台的網民22日亦熱議此事，部分網民曬出該品牌童裝，還有疑似車裂、釘錘、小孩跌落、小孩身上插滿箭等圖案和文字。

jnby by JNBY官方帳號在相關文章網帖下稱，對童裝出現不當圖案對消費者造成困擾深表歉意。公司已經下架所有相關產品，並嚴格審核，杜絕此類事件再次發生。

不過，「江南布衣」並未在官方帳號中作出回應。「江南布衣」客服也告訴紅星新聞，公司已收到這個消息，對其產品設計「產生的歧義給消費者帶來的困擾感到非常抱歉」。