「能耗雙控」多地限電 企業被迫「開一停六」

廣東在中秋翌日(22日)全面揭開工業限電帷幕，有「世界工廠」之稱的東莞首當其衝，第一財經報道，厚街鎮的製造廠老闆當日接到供電局通知，稱「為保障電力有序供應，按照保民生、保公用、保重點原則，對高耗能等企業實施錯峰用電」，並證實一般工業用戶該周停電4天，但高耗能企業則至少要停電一周。

東莞高耗能企業停電一周

限電潮也影響到佛山、汕頭、揭陽等地的工業用戶。加工焊接重鎮佛山大瀝、集聚勞動密集製造企業的汕頭，提前從16日起執行每周「開二停五」的五級限電措施；而以模具、塑料製品和鞋類為主的揭陽企業，被要求必須每周「開一停六」大規模限電。

廣東知情人士表示，廣東電源短缺，在電源不足、供電緊張的情况下，基於保民生、保公用、保重點等原則，只能對工業大戶拉閘限電。

根據廣東省發改委的能耗雙控調研顯示，包括陶瓷、化工、有色金屬等高耗能企業都被列入重點能耗雙控計劃，「錯峰輪休」短期將成常態，此波工業限電影響恐要持續到10月。

點名9省耗電不跌反升

國家發改委上周稱，11日發布的《方案》要求嚴格管控高耗能高排放項目，並鼓勵地方增加可再生能源消費及超額完成能耗強度降低目標。其實國家發改委在上月還發布一份《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情况晴雨表》，點名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陜西、江蘇上半年能耗強度不降反升；浙江、河南、甘肅、四川、安徽、貴州、山西、黑龍江、遼寧、江西上半年能耗強度降低率未達到進度要求。

江蘇廠主：從沒限產一個月

被「點名」省市按要求紛推出限電措施，其中江蘇、雲南、廣西、浙江等地企業均受到影響。A股上市的江蘇聚杰微纖昨(23日)發出公告，稱子公司聚杰微纖染整即日至9月30日臨時停產。財新網稱，連雲港一家鋼廠從11日至30日停產。

該廠負責人說，「我做鋼鐵行業20年，從來沒有限產將近一個月，過去只有在天熱時的用電高峰期會限產幾個小時或半天」，並稱停產造成的損失難以統計，擔心10月還會繼續停產。除鋼企外，江蘇化工、水泥、冶金等企業也受到影響。