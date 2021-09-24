秦剛：若要重開駐成都總領館 美方需先行動

稱對華誤解加深 因意識形態對立

據中國駐美國大使館官網，秦剛當天下午視像出席美國智庫卡特中心（The Carter Center）、喬治·布殊美中關係基金會聯合舉辦的線上對話會。他表示，當前美國一些人對中國的誤解在加深，「其中最根本的一條就是把美中關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立。這是當前中美關係面臨嚴重困難的癥結所在」。他又闡述「中國式民主」，稱「民主不是擺設，更要管用」，中國從不對別國說中國的制度是世界上最好的，「因為我們懂得合適的才是最好的。好不好，不看廣告，看療效」。

稱「中國式民主」不是擺設

去年7月21日，美國要求中國駐休斯敦總領館在7月24日下午4時前關閉。隨後，中方要求美國關閉成都總領事館。時隔逾一年，被問及雙方是否協商重啟領事館時，秦剛表示，美方去年單方面要求中方閉館，中方不得不對等反制。解鈴還須繫鈴人，要解決也需要美方首先採取行動。

對於當前外界擔心中美關係走向衝突，秦剛表示，中方願繼續與美方展開合作，但「美方不要指望中方在美方有需求、只符合美方利益的領域予以配合，同時卻忽視甚至是損害中方利益，特別是在涉及中方主權和領土完整的核心問題上」。