台灣申入CPTPP 北京：堅決反對

中央社報道，台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表兼政委鄧振中、經濟部長王美花等人昨午出席行政院會後記者會，說明遞件申請相關細節。鄧振中表示，台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入CPTPP，是繼加入世貿組織（WTO）後最重要的經貿行為。

他說，申請書由台灣駐新西蘭代表周三親自送達新西蘭貿易與出口增長部，根據協定，作為CPTPP文件存放國的新西蘭收到申請書後要立刻轉給其他會員國。下一步台灣將與各國展開雙邊諮商，待入會案在部長會議獲得同意後，就成立談判工作小組進入正式談判，完成且被採認後，可成為CPTPP一員。

台：倘對岸先入 台灣入會有風險

CPTPP前身為跨太平洋伙伴關係協定（TPP），美國在2017年退出後，以日本為首的11國將此協定改組為CPTPP。大陸的商務部上周四（16日）表示，商務部長王文濤已向新西蘭貿易與出口增長部長奧康納（Damien O'Connor）提交正式申請加入CPTPP的書面信函。對此，鄧振中坦言，若對岸先入會，「台灣的入會案當然會有相當風險」。

大陸的外交部發言人趙立堅昨表示，堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。國台辦發言人朱鳳蓮亦稱，台灣參與區域經濟合作，必須以「一個中國」原則為前提，反對民進黨當局以經貿為由拓展國際空間。