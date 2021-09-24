收緊基層管控 政法委倡加強「網格化」 增視頻監控覆蓋率 大數據預測風險隱患

陳一新強調國內外安全環境趨複雜

微信公眾號「中央政法委長安劍」消息，陳一新在深圳調研「基層社會治理工作」並召開座談會，聽取廣東省委政法委和廣州、深圳、珠海、汕尾、東莞、陽江、雲浮等7市政法委的匯報。他強調，當前國內外安全環境趨於複雜，不穩定性不確定性日益上升，打牢社會治理基層基礎、鞏固平安建設基本盤尤為重要。

習曾多次提「基層治理」重要性

「基層社會治理」是近期內地官場常用詞。國家主席習近平曾在多個場合提到「基層治理」的重要性。去年7月，習近平在吉林省考察時說，要不斷夯實基層社會治理這個根基。要推動黨組織向基層延伸，把基層工作做好，這樣才能「任憑風浪起，穩坐釣魚台」。去年9月，習近平在湖南長沙市主持召開「基層代表座談會」時提到，「十四五」時期，要在加強基層基礎工作、提高基層治理能力上下更大功夫。

陳一新將「嚴厲打擊違法犯罪，切實保護人民群眾生命財產安全」作為基層社會治理的首項措施，內地今年發生多宗未成年人的性侵犯罪、拐賣婦女兒童犯罪，另外去年6月4日廣西梧州小學保安校內斬傷39名師生的案件，則屬於民眾矛盾糾紛得不到及時化解致「小事拖大、大事拖炸」，這些都與「基層治理」有關。

引入黨員 推廣「紅色物業」管理

「網格化」被陳一新認為是基層社會治理的有效創新舉措，要求優化網格化管理。他提到一些地方的智能安防設施還存在「盲區」，要求推進「雪亮工程」照亮盲點，重點把好出入口、公共區域等關口，提升視頻監控覆蓋率，用「雪亮眼睛」看護百姓安全，運用大數據監測預警風險隱患。

另外措施還要求細化網格管理，確保網格覆蓋人口和面積適度，商務樓宇、企事業單位劃分專屬網格。要求網格員走近群眾、及時發現問題苗頭，組織政法幹部、黨員到所在社區網格報到，充實力量。會同政府部門推廣「紅色物業」管理，引入黨員大學生參與，讓社區幹部兼任物管黨組織負責人，讓物管隊伍成為社區黨的工作隊。

中央在2021年7月11日發布「關於加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見」，提出目標是力爭用5年時間，建立黨組織統一領導、政府依法履責、各類組織積極協同、群眾廣泛參與，自治、法治、德治相結合的基層治理體系；力爭再用10年時間，基本實現基層治理體系和治理能力現代化。

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